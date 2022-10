Home Betriebssystem macOS Ventura: Beta 1 von 13.1-Update für Entwickler ist da

Apple hat heute Abend auch macOS Ventura 13.1 Beta 1 an die Developer verteilt. Diese folgt einen Tag auf die Veröffentlichung des finalen Updates auf macOS Ventura für alle Nutzer. Die Aktualisierung auf Version 13.1 dürfte sich in der Hauptsache auf die Beseitigung verbliebener Fehler und Probleme konzentrieren, von denen es zuletzt offenbar noch einige gegeben hatte.

Apple hat heute Abend macOS Ventura 13.1 Beta 1 an die registrierten Entwickler verteilt. Die neue Beta 1 kann wie üblich in den neu gestalteten Einstellungen im Bereich Software-Updates geladen und installiert werden, sofern der Mac bereits für das Developer Programm registriert ist.

Vermutlich eine Reihe von Fehlerbehebungen für macOS Ventura

Gestern erst war macOS Ventura für alle Nutzer in der finalen Version 13.0 veröffentlicht worden. Welche Neuerungen oder Änderungen Apple in macOS Ventura 13.1 einführen möchte, ist noch nicht bekannt.

Es ist auch noch nicht klar, welche Neuerungen macOS Ventura 1.31 in der ersten Beta bereits enthält. Es dürfte allerdings ein Wartungs-Update zur Verbesserung der Performance bevorstehen.

Bald wird wohl auch macOS Ventura 13.1 für freiwillige Tester als Beta erhältlich sein.

Was fällt euch in der neuen Beta auf? Lasst uns eure Eindrücke gern in den Kommentaren unter dem Artikel.

