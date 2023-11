Home Betriebssystem macOS Sonoma 14.2 Public Beta 3 ist da

Auch macOS Sonoma 14.2 Public Beta 3 heute für die freiwilligen Tester nachgeschoben. Die neue Testversion kann ab sofort geladen und installiert werden. macOS Sonoma 14.2 bringt unter anderem geteilte Playlisten auf Apple Music. Das Update wird noch im Dezember diesen Jahres für alle Nutzer erwartet. Die Public Beta folgt eine Woche auf die Verteilung der vorangegangenen Testversion.

Apple hat heute Abend auch macOS Sonoma 14.2 Public Beta 3 für die freiwilligen Tester zur Verfügung gestellt. Die neue Testversion kann ab sofort geladen und installiert werden. Der Download kann wie üblich in den Systemeinstellungen im Bereich Allgemein > Software-Update angestoßen werden.

Apple hatte vor kurzem macOS Sonoma 14.2 Beta 3 für die registrierten Entwickler vorgelegt. Die neue Public Beta folgt eine Woche auf die Verteilung der vorangegangenen Testversion.

Geteilte Playlisten und Neuerungen in Nachrichten

macOS Sonoma 14.2 wird unter anderem die geteilten Playlisten in Apple Music einführen. Diese können per Link oder QR-Code mit anderen Nutzern geteilt werden. Neu ist auch eine Favoriten-Playlist in Apple Music.

In Nachrichten wird die Kontaktschlüssel-Verifizieruzng neu eingeführt, auch neu sind Nachrichten-Stickerreaktionen.

Apple wird das finale Update auf macOS Sonoma 14.2 wohl noch vor Ende des Jahres für alle Nutzer veröffentlichen.

Wie läuft die neue Beta auf euren Geräten? Lasst uns eure Eindrücke gern in den Kommentaren unter dem Artikel wissen.

