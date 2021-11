macOS Monterey lässt Arbeitsspeicher voll laufen, bei euch auch?

Apples neues macOS Monterey hat offenbar ein Problem mit voll laufendem Arbeitsspeicher. Nutzer berichten über Fehlermeldungen, die über einen vollen Speicher informieren. Hier dürfte ein Update nötig werden, seid ihr von dem Problem auch betroffen.

Erneut machen Berichte über Probleme mit macOS Monterey die Runde. Das neue System von Apple ist jetzt seit einigen Tagen für alle Nutzer verfügbar und es hat noch seine Macken. Eine davon betrifft offenbar die Speicherverwaltung, eine bekannte Schwachstelle bei Apple, hier hatte es in der Vergangenheit schon viel böses Blut gegeben. Apple wurde immer wieder vorgeworfen, mit dem Arbeitsspeicher der Rechner verschwenderisch umzugehen, ganz anders als auf den iPhones.

@AppleSupport got any idea what this is about ? m1 Mac mini 8gb safari does it too. I've restarted I've ran CleanMyMac x I've tried everything I know to do pic.twitter.com/TXNuEn3ayl

— BayekAuditore (@Bayek_Auditore) October 29, 2021