macOS Big Sur 11.5: Beta 1 für Entwickler vorerst nur bei Apple zum Download erhältlich

Apple hat heute Abend auch noch eine erste Beta von macOS Big Sur 11.5 für die Entwickler verteilt. Diese kann im Moment noch nicht direkt in den Systemeinstellungen geladen werden, lässt sich aber aus dem Entwicklerbereich von Apple beziehen. Es ist noch nicht klar, welche Neuerungen die neue Beta oder das übernächste Update bringt. macOS Big Sur 11.4 ist aktuell in der RC-Version für Entwickler verfügbar und dürfte nächste Woch erscheinen.

Apple hat heute Abend neben iOS 14.7 Beta 1 auch eine erste Beta von macOS Big Sur 11.5 an die Entwickler verteilt. Aktuell scheint der Download in den Systemeinstellungen im Bereich Software-Update allerdings noch nicht verteilt zu werden.

Die neue Beta lässt sich alternativ direkt in Apples Developer-Bereich beziehen. Am Montag erst hatte Apple macOS Big Sur 11.4 in der Release Candidate-Version an die Entwickler verteilt, dies dürfte die letzte Version dieses kommenden Updates sein.

Noch keine Informationen über Neuerungen in übernächstem Update von macOS Big Sur

Derzeit ist noch nichts darüber bekannt, welche Neuerungen Apple mit der Beta 1 von macOS Big Sur 11.5 oder generell mit diesem übernächsten Update bringen wird. Bis zu dessen Veröffentlichung für alle Nutzer werden noch mehrere Wochen vergehen.

Wenn euch interessante Neuerungen in der ersten Beta auffallen, lasst uns gern in den Kommentaren unter dem Artikel davon wissen.

