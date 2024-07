Home Betriebssystem macOS 14.6 Public Beta 3 kann von freiwilligen Testern geladen werden

Apple hat heute Abend macOS 14.6 Public Beta 3 für die interessierten freiwilligen Tester bereitgestellt. Dieses Update dürfte die letzte größere Aktualisierung für macOS Sonoma sein, bevor im Herbst macOS 15 folgt. Die neue Public Beta wird eine Woche auf die Veröffentlichung der vorangegangenen Testfassung an die freiwilligen Tester ausgegeben.Derzeit ist noch nichts darüber bekannt, welcher Art die enthaltenen Neuerungen oder Verbesserungen in macOS Sonoma 14.6 sein werden. Das Update dürfte in einigen Wochen für alle Nutzer erscheinen. Fallen euch schon interessante Beobachtungen auf?

Apple hat am heutigen Abend auch macOS Sonoma 14.6 Sonoma Public Beta 3 für die freiwilligen Tester zur Verfügung gestellt. Das Update kann damit ab sofort geladen und installiert werden, der Download kann wie üblich in den Systemeinstellungen im Bereich Allgemein > Software-Update angestoßen werden. Zuvor ist ein Backup empfehlenswert.

Die neue Public Beta wird eine Woche auf die Veröffentlichung der vorangegangenen Testversion verteilt.

Um eine Beta installieren zu können, muss zuvor der Bezug von Testversionen in den Einstellungen aktiviert werden.

Derzeit noch nichts über mögliche Neuerungen in macOS 14.6 bekannt

Aktuell ist noch nichts darüber bekannt, welcher Art die Neuerungen oder Verbesserungen sind, die Apple in macOS Sonoma 14.6 einfließen lassen wird.

Das Update wird in einigen Wochen für alle Nutzer erwartet, es dürfte auch die letzte größere Aktualisierung für macOS Sonoma werden. Derzeit läuft bereits die Beta von macOS 15 für Entwickler.

Fallen euch interessante Änderungen in der neuen Beta von macOS 14.6 auf? Lasst uns eure Eindrücke gern in den Kommentaren unter dem Artikel wissen.

