macOS 13 Ventura Beta 2 kann von Entwicklern geladen werden

Apple hat heute Abend auch macOS 13 Ventura Beta 2 für die registrierten Entwickler vorgelegt. Die erste Beta war ebenfalls direkt im Anschluss an die Keynote verteilt worden. Auf produktiv genutzten Macs sollte die Beta möglichst nicht genutzt werden.

Apple hat am heutigen Abend neben iOS 16 und iPadOS 16 Beta 2 auf macOS 13 Ventura in einer zweiten Beta vorgelegt. Registrierte Entwickler können die neue Testversion ab sofort laden und installieren.

Die Build-Nummer der heutigen Beta ist 22A5286j. Die initiale Beta hatte Apple bereits direkt nach der Keynote zur WWDC 2022 an die Entwickler verteilt.

Neue Funktionen zur Zusammenarbeit in macOS Ventura

macOS 13 Ventura bringt unter anderem neue Features für eine verbesserte Zusammenarbeit wie freigegeben Fotoalben, sowie Tabs und Tabgruppen in Safari. Ebenfalls neu ist der Stage Manager, den es nicht nur auf dem iPad gibt.

In Safari wird zudem Live Text in Videos und die passwortlose Anmeldung auf Webseiten namens PassKeys hinzugefügt.

Die finale Version von macOS Ventura erscheint im Herbst, die Betas sollte man nicht auf produktiv genutzten Macs laufen lassen.

Welche Neuerungen macOS Ventura Beta 2 bringt, ist noch nicht bekannt. Fällt euch etwas interessantes auf? Lasst es uns gern in den Kommentaren unter dem Artikel wissen.

