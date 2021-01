Home Betriebssystem macOS 11.2 Beta 2: Entwickler können neue Testversion laden

macOS 11.2 Beta 2: Entwickler können neue Testversion laden

Apple hat heute Abend auch macOS Big Sur 11.2 für die Entwickler zur Verfügung gestellt. Auch hier folgt die neue Beta einige Wochen auf die Freigabe der ersten Beta des kommenden Updates. Noch ist nichts über die Details bekannt, die Apple in die neue Beta, wie auch das finale Update wird einfließen lassen. Habt ihr interessante Beobachtungen zur neuen Beta?

Apple hat heute Abend neben iOS 14.4 und iPadOS 14.4 Beta 2 auch macOS Big Sur 11.2 Beta 2 an die registrierten Entwickler verteilt. Die neue Beta kann damit ab sofort über die Software-Update-Funktion unter macOS Big Sur geladen und installiert werden.

macOS Big Sur 11.2 Beta 2 folgt ebenfalls fast einen Monat auf die vorangegangene erste Beta des kommenden Updates. Apple hatte über Weihnachten und Neujahr eine etwas längere Pause eingelegt.

Keine Details zu möglichen Änderungen in neuer Beta bekannt

Es fanden sich bis jetzt keine bemerkenswerten Neuerungen in macOS Big Sur 11.2, die Versionsnummer deutet aber auf ein etwas größeres Update hin. Dieses wird vermutlich aber vor allem verbliebene Probleme und Fehler beseitigen, deren Lösung es nicht mehr in macOS Big Sur 11.1 geschafft hatte.

Mit einer finalen Version für alle Nutzer ist erst in einigen Monaten zu rechnen. Bemerkt ihr interessante Neuerungen in der neuen Beta? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen.

