Mac im Aufwind: Home-Office-Arbeit treibt Verkäufe kräftig an

Der Mac hat sich zuletzt verkauft wie geschnitten Brot. Apple konnte rund 13% mehr Maschinen verkaufen. Getrieben wurde der Markt vor allem durch die weiterhin deutlich gestiegene Heimarbeit. Allerdings wirkte sich die Steigerung nicht entscheidend auf den Marktanteil aus, denn der gesamte weltweite PC-Markt konnte zuletzt deutlich zulegen.

Zuletzt war der Mac erneut äußerst gefragt: Apple konnte im dritten Kalenderquartal 2020 rund 13,2% mehr Macs verkaufen, das zeigen Daten der Marktforscher von Canalys. Apple hat damit weltweit rund 6,37 Millionen Macs verkaufen können.

Die Computer wurden zuletzt nach wie vor vor allem für die Arbeit im Home-Office beschafft, auch haben viele Schüler und Studenten sich mit neuen Geräten ausgestattet, um Homeschooling zu betreiben. Dieser durch die weltweite Corona-Pandemie angetriebene Trend hatte sich auch schon in den vorigen Quartalen gezeigt.

Apple könnte viertgrößter Hersteller von Computern werden

Der weltweite Marktanteil des Mac bewegte sich laut Einschätzungen von Canalys durch diesen Anstieg allerdings kaum. Der Grund: Der gesamte PC-Markt zeigte sich zuletzt kräftig. Apple steigerte den Marktanteil des Mac minimal von zuvor 8% auf nun rund 8,1%. Damit könnte der Mac der vierthäufigst verkaufte Rechner weltweit werden. Angeführt wird der Markt auch weiter von Lenovo, gefolgt von HP und Dell.

Insgesamt wuchs der Markt für PCs zuletzt um rund 12,7%. Es wurden in Q3 2020 etwa 79,2 Millionen Rechner weltweit verkauft.

Der Trend zum Home-Office beziehungsweise Mobile Work werde Corona-bedingt voraussichtlich auch in den nächsten Jahren anhalten, notiert Canalys in seiner Analyse. Dies biete vielversprechende Perspektiven für die PC-Hersteller. Diese seien nun gefordert, attraktive Geräte in Hinsicht auf Mobilität, Akkulaufzeit und Qualität anzubieten.

