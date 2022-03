Home Mac M2 wird kleiner: TSMC schrumpft die Chips weiter

Die nächsten Macs von Apple dürften bereits mit kleineren Chips laufen: Die werden wie in den letzten Jahren üblich bei TSMC gefertigt und die nächste Stufe der Mikro-Miniaturisierung steht offenbar nun in den Startlöchern.

Chips werden seit Jahren immer kleiner: Zwar hat sich die Geschwindigkeit der Schrumpfung zwar in den letzten Jahren verlangsamt, doch inzwischen sind die Baugruppen auch schon in Dimensionen der Miniaturisierung vorgedrungen, die an die Grenzen der Physik vorstoßen. Aktuell setzt Apple in seinen A- und M-Series-Chips auf einen 5nm-Prozess, gefertigt werden die Prozessoren beim größten Halbleiterauftragsfertiger der Welt TSMC.

Dort arbeitet man bereits an den nächsten Stufen der Verkleinerung, der nächste Schritt ist ein 4nm-Prozess. Der steht aktuell bereits in den Startlöchern, schreibt aktuell das in Taiwan erscheinende Branchenblatt Digitimes. Er dürfte in die nächsten Mac-Modelle Einzug halten, die Apple auf den Marktstart vorbereitet.

Der M2-Chip wird in 4nm gefertigt

Weiter heißt es, der M2-Chip werde im neuen 4nm-Prozess gefertigt. 4nm ist die Zwischenstufe auf dem Weg zu noch kleineren Chips. Kürzlich tauchten einige weitere Details zu den Kernen des M2 auf, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten. Der M2 wird wohl im neuen Mac Mini, dem neuen MacBook Pro und dem neuen MacBook Air zum Einsatz kommen.

Die nächste Stufe ist dann ein 3nm-Prozess, an dem TSMC bereits längere Zeit arbeitet, wie wir in früheren Meldungen berichtet hatten.

Erste Apple-Produkte mit Prozessoren, die in einem 3nm-Verfahren gefertigt wurden, werden aktuell für das kommende Jahr erwartet. Übrigens! In dieser Meldung haben wir berichtet, dass die Halbleiterproduktion an der Spitze der technischen Entwicklung große Mengen Wasser verbraucht.

