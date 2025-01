Home Apps LG kündigt Hue Sync App für Fernseher mit webOS 24 oder höher an

LG kündigt Hue Sync App für Fernseher mit webOS 24 oder höher an

Licht ist essenziell für uns und sorgt dafür, dass wir uns in den eigenen vier Wänden heimisch fühlen. Philips Hue erkannte das Potenzial schon vor fast 15 Jahren und bietet seitdem Leuchtmittel an, die man in der Farbe und Farbtemperatur anpassen kann. Schnell wurde das auf die hauseigenen TVs erweitert und nennt sich dort Ambilight. Seit 2022 gibt es eine entsprechende Lösung für Fernseher von Samsung, nun kündigt Signify eine neue Kooperation an.

Hue Sync App für LG-TVs angekündigt

LG hat nicht nur seine neuen OLED-Modelle vorgestellt, die Flaggschiffe des Jahres 2025 kommen nun ohne ein MLA-Panel, sollen dennoch aber bis zu dreimal heller als herkömmliche OLEDs sein. Zudem wird es eine Menge an K.I.Features geben. Für uns ist jedoch die angekündigte Kooperation viel interessanter: Noch im Laufe des Frühjahrs wird es die Hue Sync-App, die erstmals für Samsung-TVs 2022 eingeführt wurde, auch für TV-Modelle von LG geben. Als Voraussetzung nennen die Koreaner webOS 24 oder höher. Sicherlich wird es noch weitere Details dazu geben.

Preis bleibt wie gehabt

Wer nun „Ambilight“ also nachbauen will und einen LG-Fernseher sein Eigen nennt, kann demnächst auf die Hue Sync Box 8k verzichten und sich stattdessen die App holen. Der Preil bleibt bei einmalig 129,99 Euro. Alternativ kann die App auch für 2,99 Euro pro Monat abonniert werden. Der Einmalkauf rechnet sich nach knapp dreieinhalb Jahren, das Abo lässt sich aber über den Sommer entspannt pausieren. In diesem Fall sehen wir das Abo nicht ganz so kritisch, zumal die sonstigen Hardwarekosten deutlich niedriger sind. Es reicht neben der Hue Bridge ein Hue Play Gradient Lightstripe in der entsprechenden Größe. Wichtig zu wissen, mit der Hue Sync App kann die Farbe des Bildschirms sowohl von internen als auch externen Bildquellen aufgenommen werden.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

