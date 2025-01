Home Hardware Anker Soundcore Liberty Pro 4 mit Display im Ladecase vorgestellt

Anker Soundcore Liberty Pro 4 mit Display im Ladecase vorgestellt

Verfasst von Patrick Bergmann // 8. Januar 2025 um 09:02 Uhr // Hardware // // Keine Kommentare

Die AirPods von Apple haben den Markt für vollständig kabellose In-Ears erst so richtig ins Rollen gebracht, doch der Wettbewerb schläft nicht. Zur aktuellen CES 2025 in Las Vegas stellte nun der Hersteller Anker seinen neuen Wurf vor – die Soundcore Liberty 4 Pro. wir geben einen kurzen Überblick.

Soundcore Liberty Pro 4

Im Vergleich zum Vorgänger hat der Hersteller primär an der Kaustik sowie dem ANC gearbeitet. Hierfür kommen nun sechs Sensoren sowie ein barometrischer Drucksensor zum Einsatz. Das System misst den Geräuschpegel und passt sich alle 0,3 Sekunden automatisch an, um Umgebungsgeräusche zu minimieren. Zusätzlich lässt sich der Geräuschfilter über eine Touchleiste am Ladeetui manuell in zehn Stufen regeln.

Für den Sound kommen nun 10,5 Millimeter große Treiber und titanbeschichteten Hochtönern für klaren Klang und kräftige Bässe zum Einsatz. Unterstützt wird die Audioleistung durch den Hi-Res-Audio-Wireless-Standard und den LDAC-Codec. Das Ladeetui selbst ist mit einem Display ausgestattet, das neben dem Akkustand auch die aktuellen Einstellungen der Geräuschunterdrückung anzeigt. Die Steuerung erfolgt über Touch-Gesten direkt am Gehäuse. Die maximale Akkulaufzeit beträgt bis zu 10 Stunden, mit dem voll aufgeladenen Case sind bis zu 40 Stunden Laufzeit drin.

Preise und Verfügbarkeit

Für Telefonate und Videokonferenzen verfügen die Liberty 4 Pro über sechs integrierte Mikrofone. Eine KI-gestützte Geräuschreduzierung und eine Technik zur Windgeräuschunterdrückung sollen für eine klare Sprachübertragung sorgen. Dies alles gibt es zum Einführungspreis von 129,99 Euro. Abgerundet wird das Ganze über die Soundcore-App, mit dessen Hilfe sich noch diverse Einstellungen vornehmen lassen.

