Die Hinweise auf ein radikal neues iPhone-Design verdichten sich. Es dürfte zum 20. Geburtstag des iPhones enthüllt werden. Das iPhone Ultra, Apples erstes Foldable, soll derweil weiter im Zeitplan liegen.



Apple bereitet laut einem aktuellen Leak in den kommenden zwölf Monaten zwei deutlich unterschiedliche iPhone-Designs vor. Neben dem ersten faltbaren iPhone, das voraussichtlich noch in diesem Herbst erscheinen soll, arbeitet das Unternehmen demnach an einer überarbeiteten Pro-Serie zum 20-jährigen iPhone-Jubiläum im kommenden Jahr.

iPhone Ultra bleibt im Plan

Neue Hinweise stammen vom Leaker „Fixed Focus Digital“, der auf der chinesischen Plattform Weibo über den Entwicklungsstand beider Geräte berichtet. Demnach soll das faltbare Modell, das in Gerüchten häufig als „iPhone Ultra“ bezeichnet wird, weiterhin planmäßig im September vorgestellt werden. Zwar habe es zunächst Probleme beim Hochfahren der Produktion gegeben, diese seien inzwischen jedoch behoben. Ende Juli sei die Einrichtung der Fertigungslinien abgeschlossen worden. Eine leichte Verzögerung oder eine zunächst begrenzte Verfügbarkeit seien zwar weiterhin möglich, derzeit deuten die Informationen aber auf einen Marktstart im Rahmen der üblichen Herbstvorstellung hin.

iPhone 20 dürfte spannend werden

Auch zum iPhone-Jubiläumsmodell für 2027 nennt der Leaker neue Details. Demnach soll das Gerät die schlanke Bauweise des iPhone Air übernehmen, gleichzeitig aber wieder stärker auf ein Glasdesign setzen. Außerdem soll eine vergrößerte Vapor-Chamber-Kühlung zum Einsatz kommen, die die Wärmeentwicklung leistungsstarker Komponenten effizienter ableiten soll.

Welche Auswirkungen diese Änderungen auf das endgültige Design haben werden, bleibt allerdings offen. Frühere Berichte gingen davon aus, dass das Jubiläumsdesign den Pro-Modellen vorbehalten sein wird. Eine Bauform auf dem Niveau des besonders dünnen iPhone Air würde jedoch nur schwer zu einem klassischen Pro-Gerät passen. Auch die Aussage zur Glasbauweise lässt Interpretationsspielraum: Bereits aktuelle Pro-Modelle kombinieren Glas und Aluminium, allerdings gibt es seit Längerem Spekulationen, dass Apple den Glasanteil bei künftigen Geräten deutlich erhöhen könnte.

Eine offizielle Bestätigung der genannten Informationen gibt es bislang nicht. Apple äußert sich traditionell nicht zu unveröffentlichten Produkten.