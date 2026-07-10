Leak: Apple setzt auf Rekord-Akku im iPhone Ultra

Apples erstes faltbares iPhone könnte mit dem größten Akku ausgestattet werden, den das Unternehmen jemals in einem Smartphone verbaut hat. Laut einem Leaker sind in chinesischen Zulassungsunterlagen zwei neue Akkuzellen aufgetaucht, die für das erwartete iPhone Ultra bestimmt sein sollen. Zusammengerechnet ergibt sich eine Kapazität von rund 5.500 mAh.

Dem Leaker „Digital Chat Station“ zufolge wurden die Akkus von Apples Zulieferer offiziell registriert. Da faltbare Smartphones aufgrund ihres Scharniers und der zweigeteilten Bauweise in der Regel zwei getrennte Akkuzellen verwenden, gilt die Entdeckung als weiterer Hinweis auf Apples erstes Foldable. Die kombinierte Kapazität von etwa 5.500 mAh würde alle bisherigen iPhone-Modelle übertreffen.

Zwei Akkuzellen für das Foldable

Zum Vergleich: Das iPhone 18 Pro Max soll Gerüchten zufolge über einen Akku mit rund 5.400 mAh verfügen. Das faltbare iPhone Ultra würde diesen Wert nochmals leicht übertreffen und damit einen neuen Höchstwert innerhalb der iPhone-Familie markieren.

Die hohe Akkukapazität kommt wenig überraschend. Das iPhone Ultra soll über ein etwa 5,5 Zoll großes Außendisplay sowie einen 7,8 Zoll großen faltbaren Bildschirm auf der Innenseite verfügen. Um beide Displays sowie die leistungsstarke Hardware zuverlässig mit Energie zu versorgen, dürfte Apple auf einen deutlich größeren Akku angewiesen sein. Die komplette Gerüchtelage um das erste Falt-iPhone haben wir euch hier zusammengefasst.

Nach aktuellem Stand soll Apple das iPhone Ultra gemeinsam mit den Modellen der iPhone-18-Pro-Serie im Herbst 2026 vorstellen. Aufgrund der aufwendigeren Produktion rechnen Branchenbeobachter allerdings mit einer begrenzten Stückzahl zum Marktstart. Auch der Preis dürfte deutlich über dem der bisherigen Pro-Max-Modelle liegen.