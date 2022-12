Home Mobilfunk Lahme Leitung: o2 verärgert Kunden mit gedrosseltem Mobilfunktarif

Lahme Leitung: o2 verärgert Kunden mit gedrosseltem Mobilfunktarif

o2 verärgerte zuletzt einige Kunden mit einer extrem langsamen Datenübertragung. Getroffene Kunden der o2-Unlimited-Verträge wurden plötzlich massiv ausgebremst. o2 bestätigte inzwischen einen Fehler und versprach rasche Abhilfe. Wart ihr von dem Problem auch betroffen?

Das hat einige Kunden von o2 mächtig genervt: Plötzlich war die Datenrate vieler Kunden in einem o2-Unlimited-Tarif massiv reduziert. Der Fehler ist von einem Tag auf den anderen eingetreten, wie die betroffenen Kunden unter anderem im Hilfeforum des Mobilfunkers und an anderer Stelle in Online-Communities beschrieben.

Ein Muster ließ sich hier nicht erkennen, sowohl waren Kunden betroffen, die noch einen alten Eplus-Vertrag hatten, der später migriert worden war, als auch Kunden, die direkt bei o2 ihren Vertrag abgeschlossen hatten.

o2 bestätigt den Fehler und kündigt baldige Reparatur an

Tatsächlich hat eine Reduzierung der Datenrate stattgefunden, wie das Unternehmen schließlich dem Branchendienst Teltarif bestätigte. Die Datenrate wurde auf ein Mbit reduziert.

Allerdings ist das Problem hoffentlich bald behoben: Schon ab morgen soll wieder die vertraglich zugesicherte Geschwindigkeit für alle Kunden zur Verfügung stehen, versprach der Mobilfunkanbieter, der inzwischen 98% der Haushalte mit LTE versorgen will.

Wart ihr auch von dem unangenehmen Aussetzer betroffen? Berichtet uns gern in den Kommentaren, ob euer Anschluss ab morgen wieder mit dem gewohnten Tempo funktioniert.

