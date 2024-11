Home Gerüchte Läuft nach Plan: Vision Pro 2 kommt Ende 2025

Läuft nach Plan: Vision Pro 2 kommt Ende 2025

Die Vision Pro ist Apples neueste Innovation und bereits seit fast einem Jahr auf dem Markt. Statt eines jährlichen Upgrade-Zyklus – wie bei iPhone, Apple Watch und iPad üblich – scheint sich Apple bei diesem Gerät mehr Zeit zu lassen. Ein Bericht bestätigt nun den Zeitplan Apples.

Mark Gurman schreibt in der neuesten Ausgabe seines Newsletters, dass Apple voll im Zeitplan für einen Nachfolger der Vision Pro liege. Seinen Lieferketten-Informationen zufolge dürfte die Apple Vision Pro 2 Ende 2025, spätestens aber im Frühjahr 2026 auf den Markt kommen. Mit an Bord soll ein neuer Chip sein

Aus M2 wird M5: Vision Pro bekommt neuen Prozessor

Statt dem bisher verbauten und beinahe schon in die Jahre gekommenen M2 will Apple der Brille im kommenden Jahr einen M5-Prozessor verpassen. Optisch scheint Apple dagegen seinen idealen Formfaktor gefunden zu haben. Gurman geht davon aus, dass es in puncto Aussehen keine Veränderungen geben wird.

Erst in der vergangenen Woche berichtete Apfelpage über Verzögerungen bei einer möglichen „Vision Light“, welche ein günstigeres Einstiegsmodell in Apples AR-Welt werden soll. Es scheint so, als würde man in Cupertino den Fokus weiterhin auf das Pro-Modell legen.

