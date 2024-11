Home Deals Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Eismond“ für 1,99 Euro kaufen

Verfasst von Patrick Bergmann // 10. November 2024 um 20:13 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

An diesem Wochenende findet das NFL Munich Game statt, die New York Giants fordern die Carolina Panthers heraus. Sportlich dürfte das eher überschaubar werden. Wie dem auch sei, wer keine Lust auf American Football hat, könnte sich stattdessen auch mit einem spannenden Krimi auf das heimische Sofa verziehen und da kommt Apple ins Spiel.

Das E-Book der Woche

Ein psychologischer Kriminalroman der besonderen Art: über Trauer, Verlust und die Abgründe der menschlichen Psyche. Sanaa ist tot, eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Ihr Mann, Kommissar Kimmo Joentaa, weiß, dass seine junge Frau gerade an Krebs gestorben ist, aber er kann es nicht begreifen. Wie in Trance versucht er, sein Leben in der finnischen Stadt Turku weiterzuführen, als sei nichts gewesen.

Doch dann erreicht ihn die Nachricht, dass eine Frau schlafend in ihrem Bett erstickt wurde. Als Joentaa den Tatort betritt, glaubt er Sanaa vor sich zu sehen – eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Die Tote wird nicht das einzige Opfer bleiben. Alle werden im Schlaf erstickt, von einem Mörder, der durch Wände zu gehen scheint.

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

