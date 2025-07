Kurz notiert: IKEA plant für Anfang 2026 über 20 neue Smart-Home-Geräte

Der Bereich Smart Home dümpelt auch oder gerade wegen des neuen Standards Matter eher vor sich hin. Das liegt sicherlich auch daran, dass das Preisgefüge für Endprodukte entgegen den Erwartungen nicht nach unten gefallen ist. Hier kommt nun IKEA ins Spiel, die vor kurzem eine neue Produktoffensive ankündigten. Wir geben dazu noch einmal einen kurzen Überblick.

Über 20 neue Geräte ab dem Jahreswechsel geplant

Auch wenn wir darüber regelmäßig berichten, in der allgemeinen Wahrnehmung ist dies noch nicht so präsent: De Schweden haben sich über die Jahre ein beeindruckend breites Portfolio an Smart-Home-Produkten aufgebaut. Vor einigen Tagen ließ IKEA dann in einem Interview mit The Verge die Bombe platzen und kündigte an, ab 2026 über 20 neue Produkte auf den Markt bringen zu wollen.

Günstig und mit Matter ausgestattet

Die neuen Produkte, unter anderem neue Sensoren sowie Steckdosen und Fernbedienungen, sollen dabei von Anfang an auf Matter setzen und den bisherigen Standard Zigbee ablösen. Mit dem neulich erfolgten Update für den DIRIGERA-App schuf IKEA bereits die notwendigen Rahmenbedingungen, Apfelpage berichtete. Die Kommunikation soll stattdessen via Thread erfolgen. IKEA verspricht zudem, dass die neuen Produkte auf dem bisherigen Preisniveau oder darunter liegen sollen