Kurz notiert: Günstiger HomeKit-Lichtschalter von Meross startet im Verkauf (+Rabattcode)

2020 scheint das Jahr von HomeKit-fähigen Produkten zu werden. Hier geht es nämlich Schlag auf Schlag mit neuen Produkten, die überdies auch gleich im Handel zu erwerben sind.

Meross zum Dritten

Dabei zeigt sich zur Stunde mit Meross ein Hersteller ganz besonders aktiv. Nach dem Launch der Outdoor-Steckdose sowie der Einzelsteckdose für die Innenräume legt der Hersteller nun mit einem Schalter nach. Dieser ist nicht nur schick und funktional, er punktet auch mit einem unfassbar günstigen Preis.

HomeKit-fähiger Schalter für die feste Installation

Der Schalter punktet dabei mit ein paar cleveren Features. Zum einen lässt er sich wie ein handelsüblicher Schalter aus dem Baumarkt fest an der Wand montieren und benötigt deshalb keine Batterie. Zum anderen entfällt dank integriertem WLAN die Bridge, weshalb der Schalter direkt in der Home-App zum HomeKit-Setup hinzugefügt werden. Danach steht neben der Steuerung via Home-App und Hersteller-App auch die Steuerung via Siri offen.

Laut Herstellerangabe misst das Modell 8,6 x 8,6 x 3,5cm, wiegt 77 Gramm und benötigt zur Installation ein Neutralleiter. Die maximale Belastung wird mit 100-250V ~, 50 / 60Hz, 10A angegeben.

Preis und Verfügbarkeit

Der Schalter lässt sich ab sofort bestellen und zwar zum unfassbar günstigen Preis von nur knapp 22€. Möglich wird dies durch einen 15% Rabattcode für die heutige EInführung. Dieser muss aber auf der Produktseite von Amazon direkt aktiviert werden. Der reguläre Preis liegt bei 25,99€ – ebenfalls total günstig

Damit ist das Produkt der zurzeit günstige HomeKit-fähige Schalter auf dem gesamten Markt und sogar noch einmal knapp 50% günstiger als das nur kurzeitig verfügbare Pendant von Koogeek. Der startete allerdings auch schon 2018 und wurde nach kurzer Zeit wieder vom Markt genommen.

