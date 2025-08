Kurz notiert: Adobe Photoshop bekommt neue Werkzuge für Bildbearbeitung

Auch wenn die Auswahl an Programmen zur Bildbearbeitung auf dem Mac erfreulich groß ist, kann sich Adobe nach wie vor als Platzhirsch bezeichnen. Das liegt auch daran, dass man konsequent auf die Einbindung von Künstlicher Intelligenz setzt.

„Harmonize“ für automatische Licht- und Farbanpassung

Die neuen Funktionen sollen Anwender bei den Brot- und Butteraufgaben der Bildbearbeitung unter die Arme greifen, damit der Fokus auf Kreativität gelegt werden kann. Angekündigt hat Adobe dies in seinem hauseigenen Blog. Die neue Funktion „Harmonize“, aktuell nur als Beta verfügbar, soll Bildelemente in bestehende Motive einzufügen, ohne die Licht- und Farbanpassung manuell vornehmen zu müssen. Diese Funktion analysiert den Bildkontext und gleicht das eingefügte Objekt automatisch in Bezug auf Farbtemperatur, Helligkeit und Schattenverlauf ab.

Intelligentes Upscaling

In Photomator gibt es schon seit geraumer Zeit, die Auflösung mittels künstlicher Intelligenz hochrechnen zu lassen. Mit „Generative Upscale“ führt Adobe in Photoshop nun ebenfalls solch ein Feature ein. Die Auflösung vorhandener Bilder wird so auf bis zu acht Megapixel erhöht, ohne sichtbare Qualitätseinbußen. Ein weiteres neues Angebot ist die Funktion Projects, die derzeit als Betaversion im Desktop-Client vorliegt. Sie ermöglicht es, Arbeitsdateien projektbezogen zu gruppieren und gemeinsam zu bearbeiten. Dazu kommen noch weitere Verbesserungen, unter anderem beim „Remove“-Tool.

