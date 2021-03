Home Gerüchte Kuo: iPad Air ab kommendem Jahr mit OLED-Display

Kuo: iPad Air ab kommendem Jahr mit OLED-Display

Das iPad Air soll ab dem kommenden Jahr ein OLED-Display erhalten. Unterdessen startet der Wechsel zur Mini-LED-Displaytechnik am iPad Pro wohl schon in diesem Jahr. Apple soll sich für seine hochpreisigen iPad-Modelle in Zukunft durchgehend auf Mini-LEDs als Displaytechnik festgelegt haben.

Das iPad Pro ist nicht das einzige iPad-Modell, bei dem in Zukunft Änderungen beim Display anstehen dürften. Ab dem kommenden Jahr soll auch das iPad Air (Affiliate-Link) nicht mehr mit LCD-Panels erscheinen. Stattdessen werde Apple hier auf ein OLED-Display setzen, schreibt der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo‌ aktuell in einer Notiz für TF International Securities.

Im letzten Jahr war Apple den Schritt gegangen, am iPhone alle neuen Top-Modelle mit OLEDs auszustatten. Zumindest das iPad Air soll diesen Wechsel im kommenden Jahr mitmachen.

Mini-LEDs für produktiv genutzte Geräte

OLEDs bieten bessere Kontraste bei geringerem Energiebedarf als LCDs, allerdings besteht die Gefahr des Einbrennens von Diaplyinhalten, wenn diese über sehr lange Zeiträume ohne Bildänderung angezeigt werden. Aus diesem Grund werde Apple seine produktiv genutzten Modelle wie das iPad Pro perspektivisch nicht mit OLEDs ausstatten, so Ming-Chi Kuo‌. Das iPad Pro wechselt dem Vernehmen nach in diesem Jahr zu Mini-LEDs, die zwar kostenintensiver sind, dafür die Problematik eingebrannter Bilder nicht aufweisen. Am iPad Pro, wie auch am MacBook kommt es häufiger zur statischen Anzeige von Inhalten über Stunden, da die Nutzer mit Bearbeitungsanwendungen über längere Zeit an Projekten arbeiten, daher werde auch am MacBook in Zukunft ein Mini-LED-Panel zum Einsatz kommen.

Dieser Wechsel soll am MacBook Pro mit der nächsten Modellgeneration erfolgen, die früheren Einschätzungen nach bereits im zweiten Halbjahr auf den Markt kommt.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!