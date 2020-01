Kunde der ersten Stunde zu 5G: Ich kann es nicht empfehlen

5G vermag die ersten Nutzer nicht so recht in Begeisterung zu versetzen: Die Verbindungen instabil, die Vorteile kaum bemerkbar, so die ersten wenig erbauten Urteile einiger Early Adopters in Südkorea. Das ganze erinnert sehr an den Start früherer Mobilfunkstandards, die mit ähnlichen Macken aufwarteten.

5G ist der Mobilfunkstandard der nächsten Generation und er wird derzeit rund um den Globus fleißig ausgebaut. In den frühen Tagen der Verfügbarkeit von 5G zeigen sich die Kunden aber nicht überall hingerissen vom neuen Standard. Das WSJ etwa sprach mit Yun Seung-Yeol, einem jungen Architekten aus Südkorea, der zu den ersten Kunden mit einem 5G-Vertrag in dem asiatischen Land gehörte. 5G-Netze werden in Südkorea von den beiden Providern SK Telecom und KT aufgebaut, daneben gibt es noch weitere Wettbewerber. Welches Netz Yun Seung-Yeol nutzt, verrät der WSJ-Bericht nicht, dafür geht er auf die Eindrücke des Kunden ein.

Ständige Verbindungsabbrüche und Netzverlust

Sein Smartphone verliere oft die Verbindung, wenn es von 5G zu 4G oder umgekehrt wechselt, berichtete der Nutzer, der schließlich so genervt von der schlechten Performance war, dass er 5G an seinem Telefon komplett deaktivierte. Derzeit könne er niemandem raten, 5G zu verwenden. Ebenso erging es Jang Dong-Gil, einem Beschäftigten aus der Tech-Branche, auch er hat 5G inzwischen abgeschaltet. Vorteile bringe der neue Standard einzig beim Laden großer Dateien aus.

Aktuell gibt es in Südkorea geschätzt rund 4,5 Millionen 5G-Nutzer, im kommenden Jahr wird China sich wohl an die Spitze setzen. Die Probleme mit dem neuen Netz erinnern indes an die Einführung von LTE vor Jahren, auch damals waren häufige und langwierige Verbindungsverluste beim Wechsel von 3G zu 4G zu beobachten.

Auch bei 5G wird es einige Zeit dauern, bis die verschiedenen Kinderkrankheiten beseitigt sind.

