Home Apple Konzept: MacBook im Stil des neuen iMac – Eure Meinung?

Konzept: MacBook im Stil des neuen iMac – Eure Meinung?

Mit dem Redesign des iMacs 2021 hat Apple in den Augen vieler eine neue Design-Ära eingeleitet. Man traut sich wieder und spielt auf alte Zeiten an. Sehen wir die neue Designsprache bald auch bei anderen Rechnern? Ein Konzept zeigt nun, wie bunte MacBooks mit weißer Front aussehen könnten.

Konzept: Bunte MacBooks

Parker Ortolani hat für 9to5mac ein sehr cooles Konzept gebastelt, in welchem er das MacBook in bunten Farben und dem Stil des neuen iMacs zeigt. Das heißt: Weiße Displayfront, sechs Farben, weiße Tasten und mehr. Und so könnte das aussehen:

Wie wahrscheinlich ist ein solches Redesign?

Für die MacBook Pros steht dieses Jahr noch ein Redesign an, für die Macbook Airs eher nicht. Apples Pläne für die Zukunft des großen iMacs und des MacBook Pro 16 Zoll sind ja noch nicht vorgestellt. Dass wir aber bunte MacBook Pros bekommen, ist eher unwahrscheinlich.

Der grundsätzliche Stil in Richtung bunte MacBooks ist jedoch gar nicht so unrealistisch. Wir sehen einen solchen Schritt aber eher beim Massenrechnern MacBook Air.

Was meint ihr? Wäre eine neue Designsprache bei den MacBooks im Stil des neuen iMacs angezeigt?

-----

