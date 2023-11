Home iPhone Kommt das iPhone 16 auch ohne Solid State-Tasten?

Kommt das iPhone 16 auch ohne Solid State-Tasten?

Kommt das iPhone 16 schließlich mit Solid State-Buttons? Die nicht physischen Bedienflächen hatte Apple angeblich für das iPhone 15 Pro geplant und dann doch abgesagt. Hinsichtlich eines Starts im kommenden Modell gibt es widersprüchliche Ausblicke.

Bringt Apple in das kommende iPhone die Solid State-Buttons, über die vor einigen Monaten immer wieder einmal spekuliert worden war? Der Zulieferer Cirrus Logic geht offenbar nicht davon aus, diese Komponenten für das kommende Modell zu liefern. Er hat eine weiterentwickelte Taptic Engine im Sortiment, die Apple für dieses Feature nutzen könnte.

Was sind Solid State-Buttons?

Apple soll sich mit dem Gedanken tragen, die verbliebenen physischen Tasten am iPhone durch nicht physische Buttons zu ersetzen, die an den Home-Button am iPhone SE und iPhone 8 und früher erinnern. Bei Betätigung wird die Wahrnehmung eines Tastendrucks erzeugt, bewegliche Teile gibt es in diesem Aufbau aber nicht.

Das kann erlaubt es, Geräte wasserdichter und weniger anfällig für Beschädigungen zu bauen.

Sind die Solid State-Tasten vom Tisch?

Cirrus Logic, das nach eigenen Angaben schon im Begriff war, die entsprechenden Baugruppen für Apple in die Massenproduktion zu bringen, erhielt dem Vernehmen nach schließlich doch eine Absage aus Cupertino. Nun tauchte in einer ° erneut eine Aussage auf, wonach die Ausrüstung für die Fertigung von Komponenten entsorgt werden soll. Analysten der Bank Barclays glauben, Apple habe sich für das iPhone 16 Pro von der Einführung von Solid State-Buttons verabschiedet.

Die Gründe für diese Entscheidung, so sie denn zutreffen sollte, sind nicht klar. Ein vollständiger Verzicht auf physische Bedienelemente würde indes von einigen Nutzern skeptisch aufgenommen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!