Das E-Book der Woche: Schweden-Krimi im Angebot

4. November 2023

Der NFL-Zirkus gastiert in Frankfurt und bescherte uns mit den Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins ein absolutes Knallerspiel. Wer daran kein Interesse hat, der findet vielleicht bei einem Buch seine Zerstreuung. Genau hier setzt das E-Book der Woche an, welches euch in die Weiten Schwedens entführt.

Ein eiskalter schwedischer Winter. Im tief verschneiten Värmland stürzt der Besitzer einer Fabrik vor den Augen seiner Mitarbeiter in den Tod. Unter den Zeugen ist auch die Journalistin Tuva Moodyson, die nicht an Selbstmord glaubt. Denn die zurückgezogen lebende Familie des Fabrikanten scheint vor irgendetwas große Angst zu haben. Dann wird auf dem Fabrikgelände eine weitere Leiche gefunden, und Tuva ahnt: Diese Story führt sie auf allzu dünnes Eis – unter dem ein gefährlicher Abgrund lauert .

