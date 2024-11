Home iPhone KI vom Mitbewerber: Google Gemini bekommt eigene iOS-App

KI vom Mitbewerber: Google Gemini bekommt eigene iOS-App

Apple verteilt seine KI-Bemühungen Stück für Stück an seine Nutzer. Mit iOS 18.1 und iOS 18.2 (aktuell in der Beta) werden immer mehr Funktionen freigeschaltet. Stand jetzt profitieren davon aber nur US-User, andere Märkte folgen. Anders sieht es bei der Konkurrenz aus. Google Gemini ist bereits in Deutschland verfügbar und bekommt bald seine eigene iOS-App.

Die KI von Google ist schon etwas länger auf dem Markt und entsprechend weiter verbreitet. Google Gemini ist bisher Teil der Google-App und bekommt bald eine eigene iOS-Anwendung. Kurz bevor Apple mit Apple Intelligence durchzustarten versucht, bringt Google seinen KI-Assistenten auf das iPhone. Damit wählt das Unternehmen einen strategisch guten Zeitpunkt.

Google Gemini statt ChatGPT?

Statt auf die versprochene Integration von ChatGPT zu warten, können viele iPhone-Nutzer nämlich auf die Konkurrenz aus dem Hause Google ausweichen. Mit den Worten „Unlock the power of Google AI on your iPhone“ begrüßt einen die App beim Starten. Damit dürfte wohl klar sein, was Google hier versucht.

Einen Haken gibt es allerdings. Die App ist noch nicht flächendeckend verfügbar. Erste Downloads sind auf den Philippinen gelungen, wie 9to5Google entdeckt hat. In den Stores anderer Regionen fehlt die App noch. Außerdem ist davon auszugehen, dass nicht nur Apple Intelligence sondern auch ChatGPT deutlich besser in iOS integriert sein werden, als Gemini oder andere Mitbewerber.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.