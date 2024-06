Home Apple KI-Beschränkung auf neueste iPHones als Umsatz-Turob: Analyst sieht Superzyklus kommen

Apple stehen nach Meinung von Analysten goldene Zeiten bevor: Dabei profitiere der Konzern wohl vor allem davon, die neuen KI-Funktionen nur Kunden mit den neuesten Geräten zur Verfügung zu stellen. Dies werde die Verkäufe beflügeln, so die Erwartung.

Für Kunden ist es ein echtes Ärgernis: Das eigentliche Highlight der WWDC, die neuen KI-Funktionen, die Apple unter dem Schlagwort Apple Intelligence zusammenfasst, werden nur mit einem iPhone 15 Pro oder höher laufen, also die aller neuesten und teuersten Geräte erfordern und das, obwohl wältere Modelle die Hardwarevoraussetzungen wohl auch erfüllen dürften.

Analyst sieht Superzyklus voraus

Diese Entscheidung werde Apple aber satte Verkaufserfolge bescheren, prognostizieren Analysten der Investmentbank Wedbush. Kunden, die ihr iPhone selten, nur etwa alle vier Jahre, aktualisieren, werden nun bald zu neuen Modellen greifen, so der Analyst. Damit könnte Apple außerplanmäßig rund 270 Millionen Einheiten losschlagen, was einen sogenannten Superzyklus einläuten würde.

Entwickler dürften KI-Thema treiben

Außerdem sieht der Analyst eine starke Dynamik durch KI-getriebene Apps voraus. Entwickler dürften zahlreiche neue Nutzungserlebnisse auf Basis von KI-Fähigkeiten kreieren, die im App Store für mehr Wertschöpfung und also auch mehr Umsatz sorgen werden, so die Rechnung.

Die Apple-Aktie hat in den letzten zwei Tagen angesichts der KI-Ankündigungen ordentlich zugelegt, das Papier kletterte um gut 12%.

Die neuen KI-Funktionen werden erst Ende des Jahres für Nutzer verfügbar und zunächst auch nur in Englisch. Im Laufe des nächsten Jahres möchte Apple die Features dann in Teilen auch für Nutzer in weiteren Märkten zur Verfügung stellen.

