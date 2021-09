Home Apple Keynote-Mitschnitt und Produktvorstellungen: Das Apple-Event in Videos

Apples gestrige Keynote lässt sich inzwischen natürlich auch im Video noch einmal betrachten. Sowohl die gesamte Veranstaltung, als auch verschiedene Produktvorstellungen hat Apple auf seinem YouTube-Kanal zur Betrachtung bereitgestellt.

Apples gestrige Keynote wurde nicht nur live übertragen, sie lässt sich auch in der Aufzeichnung betrachten – viel mehr in der Aufzeichnung einer Aufzeichnung oder noch präziser dem, was Apple vor einiger Zeit wohl vorproduziert haben dürfte.

Da wäre zunächst die gesamte Keynote in ihrer vollen Länge, die alle neuen Produktvorstellungen beinhaltet – von der ersten Minute an.

Dann hat Apple auch noch die einzelnen Produktvorstellungen als Videomitschnitt verfügbar gemacht.

Da wäre etwa die Präsentation des iPhone 13 Pro.



Das iPhone 13 und iPhone 13 Mini wurden ebenfalls präsentiert und das lässt sich auch separat betrachten.

Neue Apple Watch und iPads ebenfalls in Videovorstellungen

Auch die neue Apple Watch Series 7-Präsentation könnt ihr noch einmal in Apples Aufzeichnung nachbetrachten.



Die neue Apple Watch hat einen größeren Bildschirm, das wurde auch noch einmal hervorgehoben.

Wir besprechen die Keynote und alle neuen Produkte in der nächsten Ausgabe unseres Apfelplausch-Podcasts ausführlich.

