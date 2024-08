Home Apple Keynote: An diesem Tag dürften neue iPhones, Apple Watches und AirPods kommen

Keynote: An diesem Tag dürften neue iPhones, Apple Watches und AirPods kommen

Die neuen iPhones sind nur noch wenige Wochen entfernt, inzwischen ist auch ein Termin für die September-Keynote greifbar: Der Termin für die Vorstellung des neuen iPhones liegt im Korridor der von Apple bevorzugten Tage in der ersten Septemberhälfte.

Weniger als ein Monat, bis Apple seine neuen iPhone-Modelle vorstellt, inzwischen sind die Spekulationen um einen möglichen Termin für die Keynote in vollem Gange. Nun steigt auch die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Apple-Event an einem Tag steigen wird, der für Apple die Fortschreibung einer langjährigen Tradition bedeuten würde.

An diesem Tag könnte die Keynote steigen

Apple neigt dazu, seine neuen iPhones an einem Tag in der ersten Hälfte des Septembers vorzustellen. Ferner ist bekannt, dass der iPhone-Konzern seine Keynotes gern an einem Dienstag stattfinden lässt, Mittwoch-Keynotes gab es auch, aber seltener.

Dieses Jahr wird Apple das neue iPhone-Lineup am 10. September vorstellen, prognostiziert der Redakteur Mark Gurman von Bloomberg, der über hervorragende Verbindungen nach Cupertino verfügt.

Schon in der kommenden Woche, so Gurman, werde Apple die Medieneinladungen für die Keynote verschicken.

Was bringt die Keynote?

Auf der September-Keynote wird das iPhone 16-Lineup vorgestellt, das ist klar, doch das dürfte n nicht die einzige Neuerung sein. Erwartet werden auch neue Modelle der Apple Watch.

Konkret dürfte Apple die Apple Watch 10 vorstellen, wobei hier nicht klar ist, ob dies ein größerer Sprung für die Smartwatch von Apple sein wird.

Darüber hinaus stehen auch die erwarteten AirPods 4 im Raum, Apple könnte seine Kopfhörer mit einem größeren Upgrade zukunftssicher machen, hier dazu mehr.

Einen Monat später dann können wir dann womöglich neue Macs erwarten. Der M4 dürfte es in einige Apple-Computer schaffen, hier lest ihr mehr darüber, welche Modelle den auf KI optimierten Chip als erstes erhalten könnten.

