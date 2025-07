Keine Ausreden mehr: WhatsApp erinnert bald ans Beantworten von Nachrichten

Wer häufig vergisst, auf Nachrichten von Freunden oder Bekannten zu antworten, hat bald keine Ausrede mehr für seine Nachlässigkeit: WhatsApp arbeitet an einer Funktion, die an das Antworten erinnert. In einer ersten Stufe kann der Nutzer selbst die Erinnerung einstellen. Später soll WhatsApp auch lernen, selbstständig daran zu erinnern, ungelesene Nachrichten zu beantworten.

Wer kennt es nicht: Man liest eine Nachricht, nimmt sich vor später zu antworten – und vergisst es sofort wieder. Genau dieses Problem will WhatsApp jetzt mit einer neuen Funktion lösen.

Wie aus der Beta von WhatsApp für Android hervorgeht, testet WhatsApp derzeit eine Erinnerungsfunktion für einzelne Nachrichten. Nutzer können damit eine Erinnerung für eine spezifische Nachricht einrichten, anstatt sie nur anzupinnen, zu markieren oder darauf zu hoffen, später daran zu denken.

Erinnerung mit Timer

Die Funktion ist über einen langen Fingertipp auf eine Nachricht erreichbar. Nach Auswahl von „Erinnere mich“ lassen sich vordefinierte Zeiträume wie 2 Stunden, 8 Stunden oder 24 Stunden auswählen. Alternativ kann ein individueller Zeitpunkt festgelegt werden.

Die markierte Nachricht erhält dann ein kleines Glocken-Symbol in der Ecke, das sie optisch hervorhebt. Wenn die Zeit abgelaufen ist, pusht WhatsApp eine Benachrichtigung mit dem Hinweis „🔔 Erinnerung“. Diese zeigt die ursprüngliche Nachricht, den zugehörigen Chat sowie eine Vorschau möglicher Medieninhalte – ähnlich wie bei einer normalen Nachricht.

Proaktive Erinnerungen für häufige Kontakte

Zusätzlich arbeitet WhatsApp laut WABetaInfo an einer Funktion, die Nutzer proaktiv über ungelesene Nachrichten von häufig kontaktierten Personen informiert. Dies soll helfen, inmitten vieler Chats keine wichtigen Nachrichten zu übersehen.

Ein offizieller Starttermin für die neuen Funktionen steht noch nicht fest. Bisher wird ausschließlich auf Android getestet, iOS-Nutzer müssen sich noch gedulden.