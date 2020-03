Kein Geschäft mit der Angst: Apple lehnt Apps zum Corona-Virus ab

Apple lässt keine neuen Apps mehr im App Store zu, die Daten zum Corona-Virus versprechen und nicht von einer offiziellen Stelle abgesegnet wurden. Das App Store-Team begründete den Schritt damit, gegen die Verbreitung von Fehlinformationen vorgehen zu wollen.

Apple hat eine Reaktion auf die Ausbreitung des Corona-Virus, genauer auf das damit einhergehende Bedürfnis der Bevölkerung nach Informationen zur Ausbreitung implementiert. Ab sofort nimmt das App Store-Team keine Apps mehr an, die Informationen zu der Viruserkrankung versprechen, aber nicht von einer entsprechenden Stelle zertifiziert wurde. Als solche sieht Apple etwa nationale Gesundheitsbehörden wie in Deutschland das RKI oder die WHO. Der US-Sender CNBC zitiert etwa mehrere App-Entwickler, die Apps in den App Store eingereicht hatten, mit der Nutzer auf Statistiken zur Ausbreitung des Virus in verschiedenen Ländern zugreifen können sollten. Google hat im Play Store offenbar Apples Beispiel aufgegriffen.

Keine Geschäfte mit der Angst

Auch wenn die Motive einiger dieser Entwickler vielleicht aufrichtig waren, mangelte es doch an verlässlichen Quellen für diese Daten. Auch Amazon, Facebook und Twitter reagieren inzwischen auf das Informationsbedürfnis und eine geänderte Nachfrage der Verbraucher. Amazon möchte etwa Preistreiberei bei Atemmasken und Desinfektionsmittelkontingenten bremsen, Twitter hat eine Corona-Infoseite eingerichtet, auf der Tweets von als seriös eingestuften Medien gesammelt werden, hierzu zählen für Twitter in Deutschland etwa die Süddeutsche, FAZ und andere große Tageszeitungen. Facebook möchte gegen Desinformation und Fake News zum Corona-Virus auf seiner Plattform vorgehen, es bleibt abzuwarten, wie erfolgreich das sein wird.

