Home Betriebssystem Kaputt: iOS 15-Nutzer können ANC der AirPods Pro nicht mehr per Siri steuern

Kaputt: iOS 15-Nutzer können ANC der AirPods Pro nicht mehr per Siri steuern

iOS 15 macht die Nutzung des Transparenzmodus der AirPods Pro per Siri kaputt. Auch die aktive Geräuschunterdrückung kann nicht mehr per Siri gesteuert werden. Wie es aber aktuell aussieht, wird dieser Fehler in der kommenden Aktualisierung von iOS 15 behoben, nur ist noch unklar, wann diese erscheinen wird.

Apple hat mit der Veröffentlichung von iOS 15 offenbar einen Fehler eingeführt, der dazu führt, dass Nutzer der AirPods Pro bestimmte Funktionen nicht mehr länger per Siri steuern können. So ist es aktuell offenbar unter iOS 15 nicht mehr möglich, den Transparenzmodus per Siri ein- oder auszuschalten. Auch ist den Nutzern die Verwaltung der aktiven Geräuschunterdrückung per Siri bei Nutzung der AirPods Pro nicht mehr möglich, wenn sie die Aktualisierung auf iOS 15 bereits durchgeführt haben.

iOS 15 seems to have broken Siri’s ability to turn AirPods noise cancellation on/off. Definitely broken for a number of folks, if not everyone.

//@julipuli @bzamayo https://t.co/9iHrNWxlLg — Dave Mark (@davemark) September 23, 2021

Wie unter anderem Nutzer auf der Plattform Reddit berichten, erklärt Siri in diesem Fall stets, dass die Aktion nicht durchgeführt werden könne.

iOS 15.1 scheint das Problem zu beheben

Apple hat dieses Problem allerdings offenbar mit der Aktualisierung auf iOS 15.1 behoben, dieses kommende Update liegt aktuell in der Beta 1 vor. Diese steht derzeit sowohl für registrierte Entwickler, wie auch freiwillige Tester zur Verfügung, in letzterem Fall kostenlos.

Normalerweise raten wir Nutzern eher davon ab, eine Beta – auch eine öffentliche Beta – auf ein produktiv genutztes Gerät zu laden, iOS 15 aber steckt anscheinend so voller Fehler und Probleme, dass man meinen kann, es wird durch eine Beta kaum schlimmer, selbst wenn es nur eine Beta 1 ist.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!