Ja was denn nun? WhatsApp bringt Wiederherstellung gelöschter Nachrichten

WhatsApp erweitert die Funktion zum Löschen gesendeter Nachrichten. Die Neuerung richtet sich an die ganz Unentschlossenen, die überhaupt nicht wissen, was sie wollen. Diese können in Zukunft eine Nachricht, die sie gerade erst für den Empfänger gelöscht haben, wieder herbeiholen.

Man sollte eigentlich annehmen, dass Menschen wissen, was sie sagen wollen. Wenn dem einmal dennoch nicht so ist, bieten inzwischen viele Messenger die Möglichkeit, eine Nachricht nach dem Versenden wieder zu löschen. Allerdings sieht der Empfänger dann auch, dass eine Nachricht gelöscht wurde und das sieht manchmal noch seltsamer aus, als die ursprünglich gesendete Nachricht.

Vielleicht mag das einige Nutzer dazu bringen, eine Löschung einer Nachricht dann doch wieder rückgängig machen zu wollen – genau das wird bald in WhatsApp möglich sein.

WhatsApp bringt den Rücktritt vom Rücktritt

Wer eine Nachricht gelöscht hat, kann sich in Zukunft entscheiden, diese Löschung ebenfalls wieder zurückzunehmen, diese Neuerung wird aktuell in der Beta von WhatsApp für Android getestet, die Funktionserweiterung ist in der Beta 2.22.18.13 des Messengers enthalten.

Nur für wenige Sekunden werden Nutzer den Rückgängig-Button für die Löschung einer Nachricht zu sehen bekommen und auch nur, wenn sie eine Nachricht für andere Nutzer gelöscht haben.

Die neue Funktion kann aktuell noch nicht von allen Beta-Testern genutzt werden und bis zur Freischaltung für alle Nutzer unter iOS und Android wird noch eine Weile vergehen.

