iTunes Movie Mittwoch: Heute zum Leihen – „Happiest Season“ für 1,99Euro

Es ist Mittwoch und da steht der iTunes Movie Mittwoch wieder vor der Tür. Heute mit einer romantischen Komödie, die sich als Coming-Out-Movie präsentiert. Dem Thema mag man aufgeschlossen gegenüber stehen oder nicht, allerdings zeigt sich hier Kirsten Stewart in einer etwas anderen Rolle als gewohnt. Das ist durchaus kurzweilig und regt zum Nachdenken an, ideal in dieser Zeit des Lockdown.

Die Familie der Freundin zum ersten Mal zu treffen, kann schwierig sein. Noch schwieriger ist es, den Plan umzusetzen, ihr einen Heiratsantrag beim jährlichen Weihnachtsessen zu machen – bis man merkt, dass die Familie nicht einmal ahnt dass sie lesbisch ist. Als Abby (Kristen Stewart) erfährt, dass Harper (Mackenzie Davis) ihre Beziehung vor ihrer Familie geheim gehalten hat, beginnt sie, ihre Freundin, die sie zu kennen glaubte, zu befragen. Happiest Season ist eine romantische Feiertagskomödie, die auf urkomische Weise die Bandbreite aller Gefühle einfängt, die damit verbunden sind. Der Wunsch auf Akzeptanz der Familie, die Treue zu sich selbst und das Bemühen, Weihnachten nicht zu ruinieren.

Konditionen

An den Konditionen hat sich nichts geändert. Nur heute lässt sich der Film zu 1,99€ ausleihen. Danach verbleiben euch 30 Tage, den Film ganz anzuschauen. Einmal gestartet, muss der Film innerhalb von 48 Stunden zu Ende geschaut werden. Abschließend wird der Film automatisch aus eurer Bibliothek entfernt.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

