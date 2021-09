Home Deals iTunes Movie Mittwoch: Heute zum Leihen – „Mortal Kombat (2021)“ für 1,99 Euro

Es ist wieder Mittwoch und das bedeutet nicht nur Bergfest, sondern es steht auch der iTunes Movie Mittwoch ins Haus. Dieses Mal hat sich Apple für einen Martial Arts-Streifen entschieden, der durchaus Potenzial bietet und auf einem Videospiel basiert.

MMA-Kämpfer Cole Young ist es gewohnt, für Geld Schläge zu kassieren, und über seine Herkunft weiß er nicht viel. Deshalb überrascht es ihn auch, dass ihm der Imperator Shang Tsung scheinbar grundlos seinen besten Krieger, den Cryomancer Sub-Zero, auf den Hals hetzt. Besorgt um die Sicherheit seiner Familie sucht Cole mithilfe von Jax, einem Mitglied der Special Forces mit demselben Drachenmal wie Cole, nach Sonya Blade. Bald schon findet er sich im Tempel von Lord Raiden wieder, dem Beschützer des Earthrealms, der den Trägern des Drachenmals Zuflucht bietet. Dort trainiert Cole mit den erfahrenen Kriegern Liu Kang, Kung Lao und dem Söldner Kano in Vorbereitung auf den größten Kampf des Universums. Doch kann Cole an seine Grenzen gehen und die gewaltige arkane Kraft freisetzen, die in ihm schlummert, um seine Familie zu retten und die Outworld ein für alle Mal aufzuhalten?

Konditionen

Nur am heutigen Mittwoch lässt sich der Film zum reduzierten Preis von 1,99 € ausleihen. Nach der Leihe habt ihr anschließend 30 Tage Zeit, euch den Film anzuschauen. Einmal angefangen, muss der Film innerhalb von 48 Stunden zu Ende geschaut werden. Abschließend wird der Film automatisch wieder aus eurer Bibliothek entfernt.

