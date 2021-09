Home Deals iTunes Movie Mittwoch: Heute zum Leihen – „Hello Again: Ein Tag für immer“ für 1,99€

Es ist Mittwoch und den Tag nutzt Apple traditionell, um beim iTunes Movie Mittwoch einen ausgewählten Film zu einem deutlich reduzierten Kurs anzubieten. Für heute hat man sich für eine deutsche Komödie mit der bezaubernden Emilia Schüle entschieden. Neugierig geworden.

Den Glauben an die Liebe hat Zazie (Alicia von Rittberg) bereits in jungen Jahren verloren. Den jährlichen Valentinstag an ihrer Schule ließ sie beinahe in Flammen aufgehen und ihr bester Freund Philipp (Tim Oliver Schultz) entwickelte Gefühle, die sie irgendwie missverstand. Als sie Jahre später in ihrem überfüllten Briefkasten eine Einladung zur Hochzeit von Philipp und Franziska (Emilia Schüle) findet, die am folgenden Tag stattfinden soll, fällt sie aus allen Wolken. Zusammen mit der Hilfe ihres WG-Mitbewohners und besten Kumpels Anton (Edin Hasanovic) will sie die Trauung sabotieren, aber sieht sich ungeahnten Hürden gegenüber: Von nun an ist sie in dem Tag der Hochzeit gefangen. Was sich Zazie als ultimative Chance für zahlreiche Optionen vorstellt, entpuppt sich jedoch als fortlaufende Wiederholung mit zahlreichen Hindernissen und verpasster Romantik.

Nur am heutigen Mittwoch lässt sich der Film zum reduzierten Preis von 1,99 € ausleihen. Nach der Leihe habt ihr anschließend 30 Tage Zeit, euch den Film anzuschauen. Einmal angefangen, muss der Film innerhalb von 48 Stunden zu Ende geschaut werden. Abschließend wird der Film automatisch wieder aus eurer Bibliothek entfernt.i

