iTunes Movie Mittwoch: Heute zum Leihen – „Brothers by Blood“ für 1,99€

Jeder kennt den Ausspruch „Blut ist dicker als Wasser“, welches eine Bindung zur Familie beschreibt, die nur die wenigsten trotz aller Anstrengungen lösen können. Und genau damit sind wir auch beim heutigen iTunes Movie Mittwoch angekommen, für den sich Apple einen packenden Thriller ausgesucht hat. Im Fokus stehen dabei zwei Brüder, die unterschiedlicher nicht sein können.

In der Stadt der brüderlichen Liebe muss der achtjährige Peter Flood hilflos mit ansehen, wie seine kleine Schwester durch die rücksichtslose Fahrweise seines Nachbarn getötet wird. Peters Vater, gequält vom Tod seiner Tochter, zahlt einen hohen Preis, als er sich rächen will – was bleibende Generationswunden hinterlässt, die nicht geheilt werden können. Dreißig Jahre später ringt der erwachsene Peter immer noch mit den Schuldgefühlen, die er wegen des Todes seiner Schwester hat. Während er versucht, sich vom Familiengeschäft zu distanzieren, wird sein Cousin Michael in der kriminellen Hierarchie immer mächtiger. Durch ihre Blutsverwandschaft können sich die Cousins der Logik der Gewalt nicht entziehen und werden immer weiter in einen schaurigen Kreislauf aus Verrat und Vergeltung hineingezogen.

Konditionen

Nur am heutigen Mittwoch lässt sich der Film zum reduzierten Preis von 1,99 Euro ausleihen. Nach der Leihe habt ihr anschließend 30 Tage Zeit, euch den Film anzuschauen. Einmal angefangen, muss der Film innerhalb von 48 Stunden zu Ende geschaut werden. Abschließend wird der Film automatisch wieder aus eurer Bibliothek entfernt.

