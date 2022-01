Home Deals iTunes-Karten diese Woche wieder mit 15% Bonus

In dieser Woche können Apple-Kunden wieder einen kleinen zusätzlichen Bonus bei der Aufladung ihres iTunes-Kontos mitnehmen. In den letzten Wochen war hier immer nur vergleichsweise wenig zu holen, jetzt gibt es immerhin wieder die bekannten 15% bei der Aufladung einer Karte. Das Angebot läuft noch bis einschließlich kommenden Samstag und nur, so lange der Vorrat reicht.

Die letzten Wochen waren in Sachen iTunes-Kartenbonus ziemlich mager, allenfalls 10% konnten Kunden mitnehmen. Diese Woche wird endlich wieder eine Aktion mit 15% zusätzlichem Bonus angeboten. Dabei wird der Bonus auf die Karten mit dem Wert von 25 Euro, 50 Euro sowie 100 Euro geboten.

Wer also eine Karte mit dem Wert von 50 Euro kauft, erhält zusätzlich 7,5 Euro. Bei der Aufladung einer Karte mit dem Wert von 100 Euro, erhaltet ihr einen zusätzlichen Bonus in der Höhe von 15 Euro.

Die Aktion läuft noch bis einschließlich kommenden Samstag und nur, so lange der Vorrat reicht

Diese Aktion wird noch bis einschließlich kommenden Samstag angeboten. Sie läuft wie immer nur, so lange der Vorrat reicht und wird in den Filialen der Supermarktkette Lidl angeboten.

Vor dem Kauf an der Kasse solltet ihr euch zudem auch noch darüber vergewissern, ob die Aktion in eurer Filiale auch angeboten wird. Die Anzahl qualifizierter Karten pro Kauf ist nicht begrenzt.

