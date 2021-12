Home Deals iTunes-Karten diese Woche mit 15% Bonus

iTunes-Karten diese Woche mit 15% Bonus

Auch in dieser Woche können Apple-Kunden wieder einen kleinen Bonus bei der Aufladung ihrer iTunes-Karte mitnehmen. Die Aktion läuft noch bis einschließlich Sonntag online beziehungsweise Freitag per Kauf im Supermarkt und nur, so lange der Vorrat reicht.

Auch in der Woche vor Weihnachten können Apple-Kunden wieder einen kleinen zusätzlichen Bonus mitnehmen, wenn sie ihr iTunes-Konto aufladen. Eingeräumt werden die üblichen 15% auf Karten mit dem Wert von 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro.

Bei der Aufladung einer Karte mit dem Wert von 50 Euro erhalten Kunden so etwa einen zusätzlichen Bonus in der Höhe von 7,5 Euro. Wenn ihr eine karte mit dem Wert von 100 Euro aufladet, erhaltet ihr einen zusätzlichen Bonus in der Höhe von 15 Euro.

Die Aktion läuft noch bis Ende der Woche offline und online

Diese Aktion läuft noch bis einschließlich Sonntag beim Kauf online und auch offline wird der Rabatt eingeräumt. Die Aktion wird in den Filialen der Supermarktkette REWE angeboten. Vor dem Kauf an der Kasse solltet ihr auf jeden Fall noch einmal fragen, ob eure Filiale an der Aktion teilnimmt.

Online können Karten mit dem 15%-Rabatt in der REWE-Kartenwelt erstanden werden, sie müssen dann auch einigermaßen zügig eingelöst werden. Hierzu heißt es:

Ab Montag den 20.12.-26.12.2021: 15 % Extra Guthaben sichern.

Der Betrag wird automatisch bei der Aktivierung bis zum 09.01.2021 gutgeschrieben.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!