iPhone unglaublich stark: Erstmals mehr Verkäufe als im Android-Lager in den USA

Apples iPhone ist in den USA das am weitesten verbreitete Smartphonemodell geworden. Erstmals sind mehr iPhones als Android-Modelle in Amerika in Verwendung – eine Situation, die weit von der Marktlage in anderen westlichen Ländern entfernt ist.

In Deutschland und den meisten europäischen Märkten ist das iPhone zwar als Premium-Smartphonemarke weithin bekannt, doch iPhone-Nutzer finden in ihrer Umgebung zumeist nur vergleichsweise wenige andere Apple-Nutzer. In den USA ist das ganz anders: Dort hat das iPhone schon lange eine deutlich stärkere Stellung.

In den USA konnte Apple nun erstmals einen Marktanteil von mehr als 50% erreichen, zitiert die FT den Marktforscher Counterpoint Research. Das ist ein bedeutender Meilenstein.

Auch weltweit starke Dominanz des iPhones im Premium-Segment

Die Analysten betrachten hierbei nicht nur die Verkäufe neuer Geräte, sondern die gesamte Basis aktiver Smartphones. Die auf Android entfallende Hälfte setzt sich vor allem aus Geräten von Samsung und Lenovo zusammen, gefolgt von weiteren Modellen.

Doch auch weltweit steht das iPhone so stark da, wie noch nie: Rund 78% der weltweit verkauften Ultra-Premium-Smartphones sind iPhones, so Counterpoint. Darunter fallen laut ihrer Lesart alle Geräte, die mehr als 1.000 Dollar kosten. Im Premium-Segment, das Geräte beschreibt, die mehr als 400 Dollar kosten, liegt der weltweite Marktanteil des iPhones geschätzt bei rund 57%.

Besonders wichtig für Apple ist eben diese starke Installationsbasis aktiver iPhones. Es ist dabei zunächst zweitrangig, ob Geräte in erster, zweiter oder dritter Hand genutzt werden. Grundsätzlich neige jeder Nutzer dazu, Apps zu kaufen und Dienste zu nutzen, was Apple sehr entgegen kommt.

Denn während die Marge des Unternehmens insgesamt bei starken 37% bis 38% liegt, erreicht sie im Services-Segment unglaubliche 60& bis 70%.

