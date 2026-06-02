iPhone Ultra: Aktive Kühlung trotz Platzmangel?

Das iPhone Ultra wird Apples außergewöhnlichstes iPhone bosher. Faltbar und dünn, aber trotzdem leistungsstark und mit großem Akku. Trotz dieses platzraubenden Spagats soll das Gerät die aktive Kühlung aus dem iPhone 17 Pro bekommen.

Das berichtet der Leaker „Fixed Focus Digital“, der neue Informationen bezüglich des faltbaren iPhone Ultra auf der chinesischen Social Media-Plattform Weibo geteilt hat. Konkret will er von einer „beeindruckenden Performance der VC-Kühlung“ des im September erscheinenden Geräts erfahren haben.

Bekommt das iPhone Ultra eine „Vapor Chamber“?

Die Abkürzung „VC“ steht für „Vapor Chamber“. In einer versiegelten Kammer verdunstet bei Wärme ein Kühlmittel, das Bauteile wie den Prozessor bei rechenintensiven Aufgaben kühlt. Verglichen mit einem Gerät ohne aktive Kühlung können entsprechende Komponenten ihre Spitzenleistung dadurch über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten.

Diese Art der Kühlung hat Apple erstmals in seinem aktuellen iPhone 17 Pro verbaut. Vorherige Geräte sind aufgrund von passiver Kühlung besonders bei intensiven Prozessen wie Gaming regelmäßig so heiß geworden, dass sie nach kurzer Zeit die Leistung drosselten oder aus der Hand gelegt werden mussten.

Dass Apple das neue Kühlsystem auch im iPhone Ultra unterbringen will, ist überraschend. Aufgeklappt ist es lediglich so dünn wie ein iPhone Air, außerdem soll hier nach aktueller Gerüchtelage der größte iPhone-Akku jemals verbaut werden.