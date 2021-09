Home Kolumnen iPhone richtig verkaufen: Mit diesen 5 Tricks seid ihr gerüstet

iPhone richtig verkaufen: Mit diesen 5 Tricks seid ihr gerüstet

Verfasst von Patrick Bergmann // 12. September 2021 um 17:15 Uhr // Kolumnen // // 2 Kommentare

Am Dienstag steht das iPhone-Event vor der Tür und es stellen sich zwei Fragen: Soll ich das neue iPhone kaufen und was mache ich mit dem Altgerät. Die erste Frage können wir euch nicht abnehmen. Beim Verkauf jedoch versuchen wir euch ein bisschen zu beraten. Wer sein altes iPhone nicht in der Familie weitergeben möchte, sollte es auf jeden Fall verkaufen. Man sichert sich eine Anzahlung und tut der Umwelt einen Gefallen. Folgende Tipps lohnen sicher allerdings vorher.

1. Sicherung der Daten

Bevor man ein iPhone verkauft, muss man ein paar Vorbereitungen treffen. Die wichtigste Maßnahme ist dabei das Sichern der eigenen Daten. Wir empfehlen die Sicherung via iCloud, dann geht das Ganze vollautomatisch vonstatten. Dies wird in den Einstellungen des iPhone ganz oben unter eurer Apple ID >> „iCloud“ >> „iCloud-Backup“ konfiguriert.

2. Abmeldung aus der iCloud + Deaktivierung der Sicherheitssperre

Dieser Punkt ist am wichtigsten, damit es nach dem Verkauf keine Schwierigkeiten zwischen euch und dem potenziellen Käufer gibt. Die Deaktivierung der iCloud-Sperre sorgt dafür, dass der Käufer das iPhone in Betrieb nehmen kann. Falls dies nicht passiert, bleibt das iPhone gesperrt. Auf dem iPhone muss dazu schlicht und einfach die „Mein iPhone suchen“-Funktion deaktiviert werden. Dazu geht ihr wieder in die Einstellungen, tippt auf die Apple ID, navigiert zum Reiter „Wo ist?“ und tippt anschließend auf „Mein iPhone suchen“. Dort müsst ihr den Schieberegler nach links wischen und mit dem Passwort der Apple ID bestätigen und die iCloud-Sperre ist deaktiviert.

3. Zurücksetzen & Reinigung des iPhone

Abschließend müsst ihr das iPhone zurücksetzen, dies ist hinlänglich bekannt. Deshalb erläutern wir den Schritt nicht weiter. Aber ebenso wichtig ist die Reinigung, denn das Auge isst mit. Es kann am Ende den Wiederverkaufswert bei den Portalen steigern! Mithilfe eines fusselfreien Mikrofasertuch und einer antibakteriellen und antistatischen Reinigung wischt ihr das iPhone ab. Um die Klinkenbuchse sowie die Ohrmuschel zu reinigen, solltet ihr Typenläufer einsetzen – alle benötigten Hilfsmittel listen wir euch unten auf. Gleiches gilt für das Lightning-Kabel. Idealerweise habt ihr das gar nicht erst ausgepackt, sondern bereits ein vorhandenes Kabel benutzt. Für alle, die ein iPhone mit silbernem Edelstahlrahmen haben, hier noch ein Geheimtipp: Mit etwas Edelstahlpolitur kann man diesen wieder wunderbar aufpolieren und er sieht aus wie neu. Das lässt sich übrigens auch bei der silbernen Apple Watch aus Edelstahl anwenden. Nun könnt ihr aussagekräftige Bilder schießen und alles sorgfältig zurück verpacken. Nun kommt das Schwierigste an der Sache…….

4. Auswahl der Verkaufsplattform

…….nämlich die Auswahl der Verkaufsplattform. Der direkte Weg ist Apple mit seinem In-Trade-Programm. Doch die Erfahrung der letzten Jahre ist ernüchternd, die ausgespuckten Werte waren selten zufriedenstellend. Etwas besser sieht es bei den anderen Verkaufsplattformen wie Rebuy und Co. aus. Den nach wie vor höchsten Preis erzielt man jedoch nur, wenn man selbst in den Ring steigt und das iPhone bei eBay Kleinanzeigen und Konsorten inseriert.

Hierbei ist jedoch Ausdauer, viel Geduld und Wachsamkeit gefragt. Sobald die Anzeige online ist, trudeln ziemlich schnell genau zwei Arten von Antworten ein: Eine ist „Was letzte Preis“. Die andere ist deutlich schlimmer. Hierbei handelt es sich um Interessenten, die ohne Preisverhandlung das Gerät kaufen wollen, aber im Ausland sitzen. Dann soll man das iPhone mit DHL versenden und nachdem man die Trackingnummer mitteilt, gibt es den Kaufbetrag – der nie gezahlt wurde. Mit Wachsamkeit lassen sich solche Nachrichten herausfiltern, es sind oftmals Accounts, die kurz zuvor erstellt wurden.

5. Kaufvertrag aufsetzen

„Last but not least“ solltet ihr einen Kaufvertrag aufsetzen. Unzählige Muster gibt es im Netz zuhauf kostenfrei, hier haben wir mal eine Option verlinkt. Damit schafft ihr eine rechtlich klare Lage und schützt euch zusätzlich vor dem sogenannten Dreiecksbetrug, da man hier im Zweifelsfall auch Daten des Personalausweises notieren kann. Außerdem rundet ein Kaufvertrag so eine Sache einfach ab.

Folgende Produkte empfehlen wir für die Reinigung

Wie angesprochen, verlinken wir euch nachfolgend die Materialien, die ihr zur Reinigung des iPhones nutzen solltet. Beachtet bitte die Devise: „Weniger ist mehr“ – seid also sparsam mit den Reinigungsmitteln und wiederholt den entsprechenden Reinigungsschritt lieber.

