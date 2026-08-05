iPhone-Event im September: Apple-Lotterie verrät mögliches Datum

Apple hat einen ersten indirekten Hinweis auf den Termin seines diesjährigen September-Events geliefert. Wie aus einem internen Schreiben hervorgeht, sucht das Unternehmen derzeit Mitarbeiter aus seinen US-Apple-Stores, die bei der Organisation der nächsten großen Produktpräsentation in Kalifornien helfen sollen. Daraus geht hervor, dass das Event in der ersten Septemberhälfte stattfinden wird – ein deutliches Zeichen dafür, dass die Vorstellung der neuen iPhone-Generation unmittelbar bevorsteht.

Laut einem Bericht von Bloomberg hat Apple das sogenannte „Event Support Experience Program“ gestartet. US-Mitarbeiter aus den Apple Stores können sich bis zum 8. August bewerben, um das Unternehmen während der Veranstaltung zu unterstützen. Im Losverfahren will der iPhone-Konzern dann geeignete Mitarbeiter auswählen. Zu ihren Aufgaben sollen unter anderem die Organisation der Warteschlangen, die Begrüßung der Gäste, die Einlasskontrolle sowie die Unterstützung der Sicherheitsteams gehören. Die ausgewählten Mitarbeiter werden bis zum 17. August informiert.

Präsentation am 9. September gilt als wahrscheinlich

Einen konkreten Termin nennt Apple in dem internen Schreiben zwar nicht. Da der US-Feiertag Labor Day 2026 auf den Montag (7. September) fällt, halten Beobachter den darauf folgenden Mittwoch, den 9. September, für wahrscheinlich, um genug Zeit für die Anreise und Vorbereitung zu gewähren. Sollte Apple diesem Zeitplan folgen, könnten die Vorbestellungen bereits am 11. September (Freitag) starten. Der Verkaufsbeginn der neuen Geräte wäre dann etwa eine Woche später zu erwarten.

Traditionell verschickt Apple die Einladungen zu seinen September-Events etwa ein bis zwei Wochen vor der Keynote. Sollte der vermutete Termin am 9. September stimmen, dürfte die offizielle Ankündigung Ende August erfolgen.