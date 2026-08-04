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4. August 2026

Patrick Bergmann

Das seht ihr bei Prime Video im August 2026

Inzwischen haben wir schon August und damit nähern wir uns mit großen Schritten der näcjsten iPhone-Keynote. Doch bis dahin will noch Wartezeit überbrückt werden und bei Prime Video gibt es dafür einige Highlights

Die Neuheiten bei Prime Video

Ganz weit oben auf der Liste steht der Start der vierten Staffel von „Reacher“, die im August anlaufen wird. Fans der Serie dürfen sich im darauffolgenden September zudem auf ein Spin-Off freuen, das nur als kleiner Anschmecker. Zudem wird es Live-Sport geben. Werfen wir gleich einen Blick auf die Liste:

Die neuen Filme

Ab dem 01. August

  • Licorice Pizza
  • The Bad Boy And Me 2

Ab dem 05. August

  • Old

Ab dem 07. August

  • Beast Race
  • Turbulence

Ab dem 10. August

  • Der Brutalist

Ab dem 12. August

  • Oblivion

Ab dem 14. August

  • Madame Web

Ab dem 15. August

  • Worldbreaker

Ab 16. August

  • Skyline: Warpath

Ab dem 17. August

  • The Retirement Plan

Ab dem 19. August

  • Is God Is

Ab dem 20. August

  • Novak Djokovic: Der Wolf im Winter

Ab dem 21. August

  • Back to the 90s

Ab dem 23. August

  • Einladung zum Mord 2: Das Rätsel von Kairo
  • Fack Ju Göhte
  • Fack Ju Göhte 2
  • Fack Ju Göhte 3

Ab dem 24. August

  • Cobweb

Ab dem 25. August

  • Die Mumie (1999)
  • Die Mumie kehrt zurück
  • Die Mumie – Das Grabmal des Drachenkaisers
  • Die Mumie (2017)

Ab dem 26. August

  • The Last Sunrise
  • Protector

 

Live-Sport

  • 06. August: WNBA: Aces vs. Fever
  • 07. August: WNBA: Sparks vs. Lynx
  • 13. August: WNBA: Sparks vs. Liberty
  • 18. August: Champions League Play-off Runde Hinspiel
  • 25. August: Champions League Play-off Runde Rückspiel

 

Die neuen Serien

Ab dem 01. August

  • Ted Lasso – Staffel 1
  • Kiss X Sis – Staffel 1
  • Blue Miburo – Staffel 2
  • Sledge Hammer – Staffel 2
  • Infinite Stratos – Staffel 2

Ab dem 02. August

  • PPV Docuseries – Staffel 14
  • Der Trauerschwindler – Staffel 1

Ab dem 30. August

  • Gossip Girl – Staffel 1-6
  • Dan Brown’s The Lost Symbol – Staffel 1
  • FBI – Staffel 1-7

Ab dem 05. August

  • Sterling Point – Original – Staffel 1

Ab dem 06. August

  • Gladiators – Die Show Der Giganten  Staffel 1

Ab dem 07. August

  • Vadhandhi  Staffel 2
  • No One Will Miss Us Staffel 2

Ab dem 08. August

  • Oddbods – Lustige Cartoons für Kinder – Staffel 8

Ab dem 10. August

  • Demon Slave – The Chained Soldier – Staffel 2
  • Why Women Kill – Staffel 1-2
  • The Alienist – Staffel 1-2

Ab dem 12. August

  • Reacher – Staffel 4

Ab dem 15. August

  • Oddbods – Staffel 3

Ab dem 17. August

  • The Vampire Diaries – Staffel 1-7
  • Professionals – Staffel 1
  • Station Eleven – Staffel 1

Ab dem 18. August

  • Castle Walls  Staffel 1

Ab dem 24. August

  • Der Adler – Die Spur Des Verbrechens – Staffel 2

Ab dem 28. August

  • Betty La Fea – Die Geschichte geht weiter – Staffel 3

Ab dem 29. August

  • Morphle Classics – Staffel 10

Ab dem 31. August

  • Arrow – Staffel 1-8

https://www.youtube.com/watch?v=_buobMh9Rn8

 

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