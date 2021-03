Home Apps iPhone 4s fliegt raus: WhatsApp erfordert jetzt wenigstens ioS 10

iPhone 4s fliegt raus: WhatsApp erfordert jetzt wenigstens ioS 10

Das jüngste Update für WhatsApp hat die Systemanforderungen unter iOS angehoben: Ab sofort ist wenigstens iOS 10 erforderlich, um die Aktualisierung zu erhalten. Damit fliegt das iPhone 4s auf absehbare Zeit aus der Liste der unterstützten Geräte.

WhatsApp hat die Systemanforderungen mit der letzten Aktualisierung angepasst. Ab sofort ist wenigstens iOS 10 oder höher nötig, um WhatsApp auf ein iPhone laden und installieren zu können. Bis vor kurzem konnte die App auch noch unter iOS 9 geladen werden.

Damit wird ein weiteres Gerät aus der Liste der unterstützten Modelle aussortiert, zugegeben: Ein sehr altes Modell.

Das iPhone 4s kann bald nicht mehr mit WhatsApp genutzt werden

Das iPhone 4s hat das Update auf iOS 10 nicht mehr erhalten. Apple hatte das iPhone 4s im Jahr 2011 vorgestellt. WhatsApp zieht sich schon seit einiger Zeit von verschiedenen Plattformen zurück. Effektiv sind heute nur mehr iOS und Android auf dem Markt der Smartphonebetriebssysteme geblieben.

Einst konnte WhatsApp auf einer unübersehbar großen Menge an Geräten mit verschiedensten Systemen genutzt werden, von iPhone über Android bis zu Windows, Blackberry oder Nokia-Smartphones war alles vertreten. Wer aktuell noch WhatsApp auf dem iPhone 4s nutzt, kann dies vorerst weiter tun. Die letzte unter iOS 9 lauffähige Version ist noch funktionsfähig.

In einer weiteren Meldung haben wir über eine jüngst eingeführte Neuerung berichtet, die WhatsApp am Dekstop eingeführt hat: Dort sind nun auch Videoanrufe möglich, wenn auch aktuell noch mit Einschränkungen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!