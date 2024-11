Home iPhone iPhone 17 Slim: Dicker als erwartet?

iPhone 17 Slim: Dicker als erwartet?

Aller Voraussicht nach plant Apple im kommenden Jahr einen neuen Formfaktor beim iPhone 17. Neben dem Basismodell und zwei Pro-Versionen dürfte es erstmals ein iPhone „17 „Air“ oder „Slim“ geben. Auf dem Weg dahin scheint Apple allerdings Probleme zu haben, all die Komponenten in einem geschrumpftem Gehäuse unterzubringen. Das dünne iPhone könnte dicker als erwartet werden.

Davon geht zumindest eine Quelle auf Naver aus. Dabei handelt es sich um eine koreanische Plattform. Der Nutzer yeux1122 berief sich schon öfters auf Insider und lag das ein oder andere Mal richtig. Nun zitiert er eine Quelle, wonach Apple unerwartete Probleme nicht überwinden könne. Das dünne iPhone 17 könnte deutlich dicker als ein iPhone 6 werden.

17 Slim nicht das dünnste iPhone?

Bisher sind wir davon ausgegangen, dass das iPhone 17 „Air“ oder „Slim“- welchen Namen auch immer es bekommen wird – das dünnste iPhone aller Zeiten werden könnte. Seit dem iPhone 6 ist Apples Smartphone jedes Jahr etwas dicker geworden. Das liegt zum einen an den immer größeren Kamerasystemen, doch auch der eigentliche Body ist aufgrund wachsender Batterien immer dicker geworden.

Damit ist davon auszugehen, dass das iPhone 17 Slim – wie es in der Quelle genannt wird – für heutige Verhältnisse besonders dünn sein wird. An die 6,9 Millimeter des iPhone 6 oder gar die 5,1 Millimeter des aktuellen iPad Pro wird es aber nicht herankommen. Dem Vernehmen nach soll das neue Modell das erfolglose iPhone Plus ersetzen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.