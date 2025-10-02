Home » Apfelplausch » iPhone 17 nach 2 Wochen | Apple Glasses Shakeup | iPhone Fold Gerüchte – Apfelplausch #411

2. Oktober 2025

Fabian Schwarzenbach

iPhone 17 nach 2 Wochen | Apple Glasses Shakeup | iPhone Fold Gerüchte – Apfelplausch #411

Unser Partner pCloud: UnityDay-Deals mit bis zu 70 % Rabatt auf pCloud Lifetime Speicher

Roman & Lukas fassen für euch die Gerüchte-Woche zusammen. Und natürlich sprechen wir über unsere Eindrücke der ersten beiden Wochen mit dem iPhone 17 Pro.

Kapitelmarken

Unser SPONSOR: pCloud

Unser Partner pCloud hat noch bis zum 9.10. folgende Deals:

Die besten pCloud-Funktionen

  • Einmalzahlung – Europas sicherster Cloudspeicher mit 22 Mio. Kunden!
  • App, Webinterface, Backup-Funktion für Apple-Geräte
  • Schweizer Gesetzgebung, v. a. in Sachen Datenschutz sehr streng
  • Rechenzentren haben Frühwarnsysteme gegen Feuer, Wasser, Rauch oder Einbruch
  • alle Dateien mehrfach an verschiedenen Standorten gespiegelt (Datenverlust vorbeugen und Verfügbarkeit erhöhen)

