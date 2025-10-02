Unser Partner pCloud: UnityDay-Deals mit bis zu 70 % Rabatt auf pCloud Lifetime Speicher

Roman & Lukas fassen für euch die Gerüchte-Woche zusammen. Und natürlich sprechen wir über unsere Eindrücke der ersten beiden Wochen mit dem iPhone 17 Pro.

Kapitelmarken

00:00:00: iPhone 17 Pro & iOS 26 nach 2 Wochen

00:22:30: Hörerpost: iOS 26 | iPhone Air | iCloud Speicherplatz

00:33:00: Unser Partner pCloud: -70% Prozent Rabatt auf pCloud Lifetime Speicher

00:37:00: Samsung verrät das iPhone Fold?

00:45:00: Mac-Oktober: MBP, iPad Pro und Vision Pro 2 noch 2025?

1:05:40: Apple Glasses werden zur Chefsache

