Roman & Lukas fassen für euch die Gerüchte-Woche zusammen. Und natürlich sprechen wir über unsere Eindrücke der ersten beiden Wochen mit dem iPhone 17 Pro.
Kapitelmarken
- 00:00:00: iPhone 17 Pro & iOS 26 nach 2 Wochen
- 00:22:30: Hörerpost: iOS 26 | iPhone Air | iCloud Speicherplatz
00:37:00: Samsung verrät das iPhone Fold?
- 00:37:00: Samsung verrät das iPhone Fold?
- 00:45:00: Mac-Oktober: MBP, iPad Pro und Vision Pro 2 noch 2025?
- 1:05:40: Apple Glasses werden zur Chefsache
