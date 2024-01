Home iPhone iPhone 16: Verbesserungen bei Arbeitsspeicher und WLAN im Basismodell

Das iPhone 16 soll mit größerem Arbeitsspeicher kommen. Alle Modelle des kommenden Lineups werden über acht GB RAM verfügen, so Analysten. Damit würde das Basismodell zu den Pro-Varianten aufschließen. Auch das WiFi soll verbessert werden.

Apple wird im iPhone 16 die Arbeitsspeichergröße abermals anpassen, glaubt der Analyst Jeff Pu. In einer aktuellen Notiz von Haitong International Securities in Hongkong schreibt der Analyst, Apple werde die Größe des Arbeitsspeichers auch in den Basismodellen des iPhone 16 auf acht GB anheben. Derzeit ist das iPhone 15 und iPhone 15 Plus mit einem sechs GB messenden Arbeitsspeicher ausgestattet.

Auch weitere Verbesserungen bei WiFi im Basismodell geplant

Ein größerer Arbeitsspeicher sorgt ganz generell für ein flüssigeres Nutzererlebnis, Apps können länger im Hintergrund geöffnet bleiben und dabei alle ihre laufenden Aufgaben weiterhin versehen. Aber vor allem hilft ein großer Arbeitsspeicher bei der Verarbeitung großer Datenmengen der Kamera auf die Sprünge, etwa bei der Aufzeichnung und Bearbeitung von Fotos und Videos.

Beim WLAN soll es ebenfalls Fortschritte geben, so werde Apple WiFi 6E auch in den Basismodellen unterstützen, derzeit sind sowohl acht GB RAM als auch WiFi 6E auf die Pro-Modelle beschränkt.

WiFi 7 ist zwar schon spezifiziert, allerdings dürfte es noch Jahre dauern, bis dieser Standard eine nennenswerte Rolle spielt, da auch die Router diesen unterstützen müssen, vor diesem Hintergrund ist es nicht allzu gravierend, dass Apple hier der Entwicklung etwas hinterher hinkt.

Die iPhone 16-Modelle werden wohl mutmaßlich wieder im Herbst zur üblichen Zeit vorgestellt, wieder darf mit vier Varianten gerechnet werden.

