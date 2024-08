Home Gerüchte iPhone 16: Beide Pro-Modelle mit optischen Fünffachzoom von zunächst einem Zulieferer

Das iPhone 15-Lineup brachte erstmals einen fünffachen optischen Zoom der Tele-Kamera in einem iPhone. Diesen gab es allerdings nur im iPhone 15 Pro Max. Im kommenden iPhone 16-Lineup sollen beide Pro-Modelle diese Kamera besitzen, Apple setzt wohl nur auf einen Zulieferer.

Im iPhone 16 Pro-Lineup wird Apple wohl die Kameraausstattung der beiden Geräte in einer entscheidenden Hinsicht angleichen: Dieses Jahr sollen beide Modelle mit dem fünffachen optischen Zoom kommen, der erstmals mit dem iPhone 15 Pro Max eingeführt worden war. Der setzt auf eine Tele-Kamera, die Apple Tetraprism nennt, diese reflektiert das einfallende Licht in einer gefalteten Glasstruktur und sorgt so für eine Brennweite von 120 mm.

Dieses Modul wird Apple zunächst nur von einem Zulieferer beziehen, wie südkoreanische Medien berichten. So wird LG Innotek die Komponente für die Geräte liefern, die voraussichtlich ab dem 20. September ausgeliefert werden. Zu einem späteren Zeitpunkt könnte Apple dann auch auf die beiden sekundären Zulieferer Foxconn und Cowell setzen, um die Verfügbarkeit zu maximieren und wohl vor allem den Preis zu drücken.

Neue Modelle starten schon bald

Die neuen iPhone-Modelle werden in wenigen Wochen erwartet, erstmals könnte auch das Standard-iPhone 15 mit einem Action-Button, sowie einem neuen Capture-Button für schnelle Fotos ausgestattet werden. Wiederum dürfte Apple vier neue iPhone-Modelle vorstellen.

Neben neuen iPhones wird die September-Keynote wohl auch neue Apple Watch-Modelle bringen, einen Monat später könnten dann auch neue Macs mit dem M4-Chip vorgestellt werden.

