iPhone 15 / Pro: Neue Varianten in Rot und Grün

Apples iPhone 15 Pro wird es wohl in einem neuen Rot geben, das leakten zuletzt chinesische Quellen. Neu ist dieses Gerücht nicht, das dadurch nun etwas mehr Substanz erhält. Auch für das iPhone 15 und iPhone 15 Plus gibt es wohl neue Farben.

Apple wird das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max wohl in einem neuen Rotton anbieten, das zumindest behauptet eine Quelle, die dieses Gerücht in chinesischen sozialen Medien verbreitet hatte. Es ist das selbe Konto, das vor einem Jahr geleakt hatte, dass das iPhone 14 Pro in Lila und mit leicht überarbeitetem Kamerablitz kommen würde.

Ein Rendering zeigt, wie dieses iPhone 15 Pro aussehen könnte, über eine neue Option in Rot war schon zuvor spekuliert worden.

Kommt auch das iPhone 15 / Plus in neuen Farben?

Apple soll auch eine neue Farbe für das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus in Vorbereitung haben. Eine neue, grüne Variante soll es geben, die an das iPhone 12 in Grün erinnern dürfte, heißt es.

Welche der derzeitigen Farben des iPhone 14 / iPhone 14 Plus beibehalten werden, bleibt noch abzuwarten. Apple wird das iPhone 15-Lineup wie üblich im September vorstellen, es werden wiederum vier neue Modelle erwartet. Vor allem das iPhone 15 Pro wird featuretechnisch aufgewertet, erstmals soll zumindest eine Version mit einem Periskop in der Kamera ausgestattet werden.

