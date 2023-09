Home Daybreak Apple iPhone 15 lädt auf Wunsch niemals über 80% auf | Apple wollte Trading-App fürs iPhone veröffentlichen | iPhone 15 zeigt erstmals Anzahl der Ladezyklen an – Daybreak Apple

Guten Morgen! Das iPhone 15 lädt niemals über 80 Prozent auf, sofern dies von Nutzerinnen und Nutzern gewünscht ist. Darüber hinaus wollte Apple in der Vergangenheit wohl eine Trading-App für das iPhone herausbringen. Außerdem ist das iPhone 15 das erste iPhone, das die Anzahl der Ladezyklen anzeigt. Damit herzlich willkommen zur Übersicht am Morgen.

iPhone 15 lädt auf Wunsch niemals über 80% auf

Das neue iPhone besitzt eine neue Funktion, denn Nutzerinnen und Nutzer können wählen, ob der Akku nie über 80 Prozent geladen werden soll. Zuvor war es nur möglich, ein optimiertes Aufladen zu aktivieren, bei dem das iPhone erst kurz vor dem Gebrauch voll geladen wurde. Mehr Details zu dem neuen Feature findet ihr hier.

Apple wollte Trading-App fürs iPhone veröffentlichen

Im vergangenen Jahr soll Apple offenbar an einer eigenen Broker-App fürs iPhone gearbeitet haben. Mit dieser wollte das Unternehmen Anbietern wie Robinhood oder Trade Republic Konkurrenz machen. Warum die Pläne jedoch wieder auf Eis gelegt wurden, erfahrt ihr hier.

iPhone 15 zeigt erstmals Anzahl der Ladezyklen an

Neben der Tatsache, dass die neuen iPhone-Modelle, wie bereits erwähnt, über eine neue Ladefunktion verfügen, zeigen diese auch erstmals die Anzahl der Ladezyklen an. Ursprünglich ließ sich dieser Wert nur auf Umwegen messen. Mehr zu der neuen Funktion findet ihr hier.

Ärger zum iPhone-Launch: Apple-Angestellte in Frankreich kündigen Streik an

Wenn am Freitag das iPhone 15 in den Verkauf geht, will die Belegschaft der französischen Apple Stores streiken. Mehr dazu hier.

